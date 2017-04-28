Происшествие могло перерасти в трагедию,но ситуацию спас неравнодушный свидетель ЧП. В Дзержинском районе прямо на ходу загорелся грузовик «ГАЗ». Водитель и пассажирсразу же выскочили из автомобиля.На помощь пришел автолюбитель, который достал собственный огнетушитель и ликвидировал пламя. Автор этого видео снял последствия пожара.
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