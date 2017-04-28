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Пятница, 28 Апрель 2017 17:32

В Ярославле на ходу загорелся грузовик

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Происшествие могло перерасти в трагедию, но ситуацию спас неравнодушный свидетель ЧП. В Дзержинском районе прямо на ходу загорелся грузовик «ГАЗ». Водитель и пассажир сразу же выскочили из автомобиля. На помощь пришел автолюбитель, который достал собственный огнетушитель и ликвидировал пламя. Автор этого видео снял последствия пожара.

Если же вы стали свидетелями ярких, важных и интересных событий, запечатлели их на мобильные телефоны или видеорегистраторы, отправляйте отснятые ролики на наш сайт vesti-yaroslavl.ru в раздел «Мобильный репортёр» и их увидит вся область. Программу смотрите уже сегодня в 19:00 на телеканале «Россия 24».

Автор – Захар Акопов

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