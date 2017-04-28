В преддверии профессионального праздника — Дня пожарной охраны, сотрудники МЧС открыли мемориальную доску в память о своем коллеге Петре Кирьякове.

Младший сержант внутренней службы погиб при исполнении служебного долга. Трагедия произошла в сентябре прошлого года. Пожарным сообщили, что на 11-м этаже 12-этажного дома горит балкон. Есть угроза распространения огня. В квартире могут находиться люди. Войти в задымленное помещение через дверь сотрудники МЧС не смогли, поэтому Петр Кирьяков принял решение подниматься по автолестнице. В силу ряда трагических обстоятельств на 11 этаже он сорвался и погиб.

«10 апреля подписан Указ Президента РФ о вручении государственной награды, медали «За отвагу» Петру посмертно»,— сказал Олег Бочаров — начальник ГУ МЧС России по Ярославской области.

«Он всегда, если принимал решение, добивался того, чего хотел. Его поступление на службы в пожарную охрану — это осуществление его мечты»,— рассказала Наталья Кирьякова — мать Петра Кирьякова.