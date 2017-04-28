В преддверии профессионального
Младший сержант внутренней службы погиб при исполнении служебного долга. Трагедия произошла
«10 апреля подписан Указ Президента РФ
«Он всегда, если принимал решение, добивался того, чего хотел.
В преддверии профессионального
Младший сержант внутренней службы погиб при исполнении служебного долга. Трагедия произошла
«10 апреля подписан Указ Президента РФ
«Он всегда, если принимал решение, добивался того, чего хотел.
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