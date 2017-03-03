Валентина Терешкова награждена Орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Соответствующий Указ опубликован
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Пятница, 03 Март 2017 11:20
Валентина Терешкова награждена Орденом «За заслуги перед Отечеством»Автор Марина Ромакина
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Валентина Терешкова награждена Орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Соответствующий Указ опубликован
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