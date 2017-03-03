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Пятница, 03 Март 2017 11:20

Валентина Терешкова награждена Орденом «За заслуги перед Отечеством»

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Валентина Терешкова награждена Орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Соответствующий Указ опубликован на сайте Государственной системы правовой информации. Столь высокой награды наша знаменитая землячка удостоена за выдающийся вклад в укрепление российской государственности и активную законотворческую деятельность. Присвоение приурочено к еще одному событию: 6 марта Валентина Владимировна отметит юбилей.

Автор — Марина Ромакина

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