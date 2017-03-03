Поселок Отрадное в Угличском районе оправдывает свое название. Гостей и жителей уже на въезде встречает необычный остановочный комплекс. С зелеными лугами и цветущими яблонями. Их автор — Андрей Пагу. Художник решил в прямом смысле украсить этот мир и подарил всем частичку своего хорошего настроения.

Еще одно творение — уже с морскими волнами, островом буяном, Черномором и его богатырями — на доме номер 4 по улице Пушкина. Сказку о царе Салтане Андрей Пагу нарисовал по просьбе старосты дома. Постепенно к украшению своих дворов присоединились и местные жители. Они по возможности украшают территорию яркими рисунками и деревянными скульптурами. А художник уже выбирает сюжет для новой работы. Пока не признается, что это будет, но стиль русских сказок оставит главным мотивом своего творчества.

«Все-таки у нас Россия. Я всю жизнь прожил в России, меня окружает русская культура, речь, история. Было бы нелепо что-то другое изобразить, например Париж. Где живем, там и надо какой-то вклад вносить, пусть и небольшой, но вносить»,— сказал художник Андрей Пагу.