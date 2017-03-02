На этот раз пострадавшим оказался 44-летний сотрудник станции скорой помощи. Из-за участившихся конфликтов врачам стали выдавать специальные тревожные кнопки. Почему потерпевший не успел ей воспользоваться? Корреспондент «Вестей» узнал об этом у участника событий.

Он сидит спиной к камере. Все для того, чтобы пожилая мать вдруг не узнала о том, что на сына, врача скорой помощи, напали прямо на вызове.

«Раньше мне удавалось уворачиваться от ударов потому, что это не первый случай и если я буду продолжать работать — это не последний случай, скорее всего. А тут все произошло даже не заметил и как»,— рассказал пострадавший медик.

На вызов бригада выехала в Заволжский район. Там прямо на обочине дороги полицейские обнаружили лежащего без сознания мужчину. Очнулся он уже в машине скорой помощи.

«Внезапно, вскочив с носилок, нанес мне удар по голове. Здесь вот ссадина была, а отсюда немного крови вытекло, а здесь вот синяк был»,— рассказал сотрудник скорой помощи.

У доктора закрытая черепно-мозговая травма. И, скорее всего, без последствий не обойдется. В том числе и для буйного пациента.

«По результатам доследственной проверки, проведенной следственными органами СК России по Ярославской области по сообщениям СМИ, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 116 Уголовного кодекса – «побои»,— рассказала Кристина Гузовская — старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области.

Ежедневно на эту Станцию скорой помощи выходит на работу 40 бригад. С самого начала года уже зафиксировано пять случаев нападения на врачей. Последствия самые разные. Но трое из них до сих пор находятся на больничном. Фельдшер Светлана Якимович также в середине февраля стала жертвой нападения. Врача со стажем, мягко говоря, удивляет отношение людей к медикам.

«На самом деле, ощущение безнаказанности. В последнее время очень часто происходят подобные ситуации. Он, глядя мне в лицо, говорит: «Я сейчас с тобой сделаю все, что угодно и мне за это ничего не будет»,— рассказала Светлана Якимович — фельдшер скорой помощи.

Пока врачи могут защитить себя только вот такими тревожными кнопками. О случившейся беде, при нажатии, сразу будет известно главврачу. А Минздрав тем временем продвигает инициативу об уголовном наказании за нападение на врачей.

«Мы целиком и полностью поддерживаем инициативу Министерства здравоохранения, нашего министра Скворцову Веронику Игоревну, об изменении законодательства в сторону ужесточения санкций против вот этих хулиганов», -отметил Андрей Живой — главный врач скорой медицинской помощи г. Ярославля.

Законопроект предлагает приравнять медработников к полицейским, исполняющим служебные обязанности. В Правительство России документ внесут в течение двух — трех недель.

Андрей Детцель, Игорь Морщаков