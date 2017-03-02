На этот раз пострадавшим оказался 44-летний сотрудник станции скорой помощи.
Он сидит спиной
«Раньше мне удавалось уворачиваться
На вызов бригада выехала
«Внезапно, вскочив
У доктора закрытая
«По результатам доследственной проверки, проведенной следственными органами СК России по Ярославской области по сообщениям СМИ, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей
Ежедневно
«На самом деле, ощущение безнаказанности.
Пока врачи могут защитить себя только вот такими тревожными кнопками.
«Мы целиком
Законопроект предлагает приравнять медработников
Андрей Детцель, Игорь Морщаков