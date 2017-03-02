Ярославль
«Сначала
Женский
«Ярославские ребята, как
А скоро спортивных залов
«Залов много, занимается людей тоже много, единственное, что
«Создать такие условия
«Мы заинтересованы
Первые
Мария Андрианова, Артем Геворкян
Ярославль
«Сначала
Женский
«Ярославские ребята, как
А скоро спортивных залов
«Залов много, занимается людей тоже много, единственное, что
«Создать такие условия
«Мы заинтересованы
Первые
Мария Андрианова, Артем Геворкян
Архив с апреля 2014 года Расширенный поиск
Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)