Ярославль на несколько дней станет столицей профессионального бокса. О развитии этого вида спорта сегодня шла речь в Правительстве области. Дмитрий Миронов встретился с делегацией Федерации бокса России. В перспективе — создание в регионе тренировочной базы для молодежи и проведение сразу нескольких соревнований международного класса. А для будущих звезд профессионального бокса чемпионы Мира и Олимпийских игр провели открытую тренировку.

«Сначала я думала, что это мужской вид спорта, девчонок там совсем не занимается. Потом стала тренироваться, понравилось»,— поделилась Лариса Бабашкина — спортсменка.

Женский бокс — это красиво — уверена Лариса Бабашкина. Ей — 15, из них 6 лет на ринге. У чемпионки ЦФО подрастает смена. Недавно боксерские перчатки надела младшая сестра Вера. Всего в регионе боксом занимаются 900 ребят, но на встречу попали лишь несколько десятков. После разминки — показательные бои. Ярославским мальчишкам удалось зажать в угол даже Олимпийского чемпиона.

«Ярославские ребята, как и все ребята, хорошие. Я рад, что сегодня получилось уделить им внимание. Я надеюсь, что и им понравилось, что мы здесь устроили маленькое шоу. Хорошо, когда такое происходит. Спорт — это всегда хорошо»,— отметил Егор Мехонцев — Олимпийский чемпион по боксу на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.

А скоро спортивных залов в Ярославле станет больше. Один из них откроется в Брагино уже в этом году. Об этом шла речь на встрече в Правительстве области. Обсудили и проблемы.

«Залов много, занимается людей тоже много, единственное, что не хватает — где проводить сборы»,— заметил Умар Кремлев — генеральный секретарь Федерации бокса России.

«Создать такие условия в наших лагерях детских, оздоровительных — нет проблем. В наших ВУЗах тоже есть загородная инфраструктура»,— отметил Виктор Костин — первый заместитель председателя Правительства Ярославской области.

«Мы заинтересованы в развитии в целом спорта в Ярославской области, детско-юношеского спорта, чтобы мы могли растить кадры. Чтобы ярославские спортсмены представляли город и область на турнирах России»,— заявил Дмитрий Миронов — временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области.

Первые из таких соревнований — мастерский турнир по боксу класса «А» и международный на Кубок губернатора Ярославской области — могут пройти в регионе уже в этом году. А в конце марта в Ярославле состоятся бои боксеров-профессионалов — Дмитрия и Федора Чудиновых. Автограф Федора на перчатках — теперь главная реликвия Ларисы Бабашкиной. И стимул сделать еще один шаг навстречу мечте – «золоту» на Первенстве Европы.

Мария Андрианова, Артем Геворкян