Команда ярославских школьников, завоевавших «серебро» на Международной олимпиаде по математике, вернулась домой. Участие в состязаниях, проходивших в Румынии, приняли 111 талантливых ребят из разных стран мира. Право выступать в составе сборной России ярославцы получили благодаря победам на многих всероссийских олимпиадах и конкурсах. Победителей поздравил первый заместитель Председателя Правительства области Виктор Костин. Он отметил, что возлагает большие надежды на юных математиков, потому что без этой науки невозможно развитие высоких технологий и наукоемких производств.

Автор — Марина Ромакина