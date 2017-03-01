Команда ярославских школьников, завоевавших «серебро»
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Среда, 01 Март 2017 15:05
Ярославские школьники взяли «серебро» на Международной олимпиаде по математикеАвтор Марина Ромакина
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Команда ярославских школьников, завоевавших «серебро»
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