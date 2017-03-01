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Среда, 01 Март 2017 15:05

Ярославские школьники взяли «серебро» на Международной олимпиаде по математике

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Команда ярославских школьников, завоевавших «серебро» на Международной олимпиаде по математике, вернулась домой. Участие в состязаниях, проходивших в Румынии, приняли 111 талантливых ребят из разных стран мира. Право выступать в составе сборной России ярославцы получили благодаря победам на многих всероссийских олимпиадах и конкурсах. Победителей поздравил первый заместитель Председателя Правительства области Виктор Костин. Он отметил, что возлагает большие надежды на юных математиков, потому что без этой науки невозможно развитие высоких технологий и наукоемких производств.

Автор — Марина Ромакина

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