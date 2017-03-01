Участники Общероссийского народного фронта намерены добиться того, чтобы земля рядом с деревнями Попково и Шолохово Даниловского района была очищена. «Вести» уже рассказывали об этой истории.

Зимой местные жители обнаружили, что недалеко от их домов начали складировать неизвестное вещество черного цвета. Люди забеспокоились и сдали материал на исследование. Сегодня стали известны предварительные результаты.

«Росприроднадзор начал изучение. По телефону они предварительные результаты сообщили, что этот материал относится к отходам 4 класса опасности и он не подлежтит утилизации так, как это было. В этом материале, по всей видимости, присутствуют соли тяжелых металлов, которые при растворении будут выделяться в грунтовые воды. Это отход опасный»,— рассказал Сергей Филимонов — координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса.

Зоя Рыжкова, Александр Кужель