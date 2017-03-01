Сегодня на заседании муниципалитета Ярославля депутаты открытым голосованием определят достойного занять пост мэра города. Напомним, кандидатов отбирала конкурсная комиссия из 16 человек. Возглавил ее глава региона, он же назначил еще 7 человек. Остальных определили депутаты муниципалитета. Первоначально отобрали 8 кандидатовна пост градоначальника. Однако впоследствии двум претендентам было отказано из-за нарушений, допущенных при подаче документов.
Подробнее о том, чем закончилось голосование, мы расскажем уже в дневных выпусках вестей. Следите за нашими эфирами.
Сетевое издание "Государственный Интернет-Канал "Россия". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014.Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций