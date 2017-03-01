Сегодня на заседании муниципалитета Ярославля депутаты открытым голосованием определят достойного занять пост мэра города. Напомним, кандидатов отбирала конкурсная комиссия из 16 человек. Возглавил ее глава региона, он же назначил еще 7 человек. Остальных определили депутаты муниципалитета. Первоначально отобрали 8 кандидатов на пост градоначальника. Однако впоследствии двум претендентам было отказано из-за нарушений, допущенных при подаче документов.

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