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Среда, 01 Март 2017 10:51

На заседании муниципалитета депутаты проголосуют за мэра Ярославля

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Сегодня на заседании муниципалитета Ярославля депутаты открытым голосованием определят достойного занять пост мэра города. Напомним, кандидатов отбирала конкурсная комиссия из 16 человек. Возглавил ее глава региона, он же назначил еще 7 человек. Остальных определили депутаты муниципалитета. Первоначально отобрали 8 кандидатов на пост градоначальника. Однако впоследствии двум претендентам было отказано из-за нарушений, допущенных при подаче документов.

Подробнее о том, чем закончилось голосование, мы расскажем уже в дневных выпусках вестей. Следите за нашими эфирами.

Автор — Ксения Анисимова

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ДИАНА ДРЫГА - 0.2%
ИННА ИВАНОВА - 31.3%
НАДЕЖДА СЕЛЬСКАЯ - 1.3%
ТАТЬЯНА ЧИСТОВА - 3.7%
ЛАРИСА КОРЕШКОВА - 3.9%
ВАЛЕНТИНА СОКОЛОВА - 0.2%
АННА ЖОЛТИКОВА - 39.1%
ЛЮДМИЛА ШАБАНОВА - 2%
НАДЕЖДА МОСКВИЧЕВА - 17.7%
ИРИНА ПОТРОШКОВА - 0.2%

Всего голосов: 55444
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