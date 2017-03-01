Весточку с малой Родины для тех, кто несет службу вдалеке от дома на Северном Кавказе, подготовили ученики школы № 33. Ребята собрали посылки с открытками, сладкими подарками и теплыми вещами для всех сотрудников полиции из Ярославской области, чьи служебные будни сегодня в трудных командировках. Подобная акция в школе проводится уже шестой год. Поблагодарить ребят приехали сотрудники УМВД. В ближайшее время все подарки они передадут своим сослуживцам.

«Эти подарки им напомнят о доме, о том, что их помнят и как бы заботятся о них. И поэтому они с большой гордостью и радостью получат эти подарки, мы их обязательно передадим. Передадим ваши слова благодарности»,— сказал Ярослав Денисов – исполняющий обязанности начальника ОМПО УРЛС УМВД по Ярославской области.