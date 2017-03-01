Бесстрашие любителей подледной рыбалки беспокоит тех, чья работа спасать попавших
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Среда, 01 Март 2017 10:21
Спасатели провели рейд по опасным «рыбным» местамАвтор Зоя Рыжкова
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Бесстрашие любителей подледной рыбалки беспокоит тех, чья работа спасать попавших
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