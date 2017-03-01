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Среда, 01 Март 2017 10:21

Спасатели провели рейд по опасным «рыбным» местам

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Бесстрашие любителей подледной рыбалки беспокоит тех, чья работа спасать попавших в беду людей. В рейд по опасным местам вышли сотрудники Центра гражданской защиты Ярославля, полиции, представители Государственной инспекции по маломерным судам и администрации Кировского и Ленинского районов. Несколько рыбаков расположились на Стрелке, недалеко от открытой воды, где толщина льда всего 7 см. В итоге составлено четыре административных протокола о выходе на лёд в потенциально опасных местах.

Автор — Зоя Рыжкова

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