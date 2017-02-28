Лечебные учреждения Ярославля ждет тотальная проверка. Предмет масштабных инспекций — пожарная безопасность зданий. Соответствующее поручение дал глава региона Дмитрий Миронов в связи с пожаром в Тверской области. Там загорелось здание одного из корпусов детской больницы. По версии следствия, возгорание произошло из-за пренебрежения должностными обязанностями ответственных за пожарную безопасность сотрудников медицинского учреждения. Проверка больниц в Ярославской области продлится около двух недель.

Автор — Андрей Детцель