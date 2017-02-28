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Вторник, 28 Февраль 2017 15:11

Судебные приставы могут получить право на задержание злостных алиментщиков

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Судебные приставы могут получить право задерживать злостных неплательщиков алиментов и доставлять их по месту взыскания долга. Такой проект внесли депутаты на рассмотрение в Госдуму. Ранее в случае неявки должника, приставы вынуждены были обращаться за помощью к органам внутренних дел, что значительно замедляло процесс производства и давало возможность неплательщикам скрыться. Теперь, если законопроект вступит в силу, судебные приставы смогут на месте задерживать родителей, которые более 2 месяцев не выплачивают материальную помощь своим детям.

Один из авторов проекта Александр Грибов такую меру считает оправданной. «Как раз эта мера позволит им более эффективно работать как по взысканию долгов, так и по защите прав тех, кому нужны эти денежные средства. В данном случае мы ведем речь о детях и, конечно же, о родителях, которые находятся в этих тяжбах по взысканию алиментов»,— пояснил Александр Грибов — депутат Государственной Думы.

«Это как раз один из действенных механизмов для доставки и задержания должников, которые уклоняются от явки судебных приставов, которые уклоняются от исполнения своих обязанностей участвовать в воспитании ребенка»,— сказал Александр Юдин — руководитель УФССП по Ярославской области.

Сегодня на «Радио России. Ярославль» на частоте 99,1 ФМ выйдет в эфир очередная программа «Депутатский запрос». Вместе с журналистом Людмилой Манатовой депутат Государственной Думы России Александр Грибов и руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области Александр Юдин обсудят тему борьбы с алиментщиками.

Начало программы в 18:10, телефон прямого эфира — 73-27-64.

Арсений Кондратьев, Игорь Морщаков

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