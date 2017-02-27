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Понедельник, 27 Февраль 2017 19:43

Дмитрий Миронов — в лидирующей группе губернаторов

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 Дмитрий Миронов — в лидирующей группе губернаторов. Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал исследование за два месяца текущего года.

Глава Ярославской области оказался в первой группе и занял 19 позицию. Составители рейтинга отметили, что Дмитрий Миронов активно включился в решение проблем НПЗ имени Менделеева. Благодаря деятельности главы региона и его команды, «Демино» получит 50 миллионов рублей из федерального бюджета на биатлонное стрельбище. Несколько миллионов выделено на реставрацию Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском. Кроме того, в области сформирован бездефицитный бюджет.

Автор — Ксения Анисимова

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