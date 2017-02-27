Дмитрий Миронов — в лидирующей группе губернаторов. Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал исследование за два месяца текущего года.

Глава Ярославской области оказался в первой группе и занял 19 позицию. Составители рейтинга отметили, что Дмитрий Миронов активно включился в решение проблем НПЗ имени Менделеева. Благодаря деятельности главы региона и его команды, «Демино» получит 50 миллионов рублей из федерального бюджета на биатлонное стрельбище. Несколько миллионов выделено на реставрацию Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском. Кроме того, в области сформирован бездефицитный бюджет.