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Понедельник, 27 Февраль 2017 15:17

Исследователи показали уникальные находки брейтовской Атлантиды

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Первые уникальные находки брейтовской Атлантиды. Мы уже рассказывали, что практически всю зиму команда подводников из Москвы совершает погружения в местах затопления Рыбинского моря. Первоначальная цель была — найти усадьбу графов Мусиных-Пушкиных. По старинным картам особняк, вернее то, что от него осталось, нашли и даже сняли на видео аркаду набережной реки Мологи. На этот раз дайверы выбрали сразу три места для проруби. Одно из них — Церковь Преображения Господня, которая по фото располагалась прямо за усадьбой. Удалось поднять на поверхность образец плитки — прекрасно сохранившейся. Ее передали в Рыбинский музей. И самое главное — металлический осколок. Предположительно это кусок колокола, с изображением Николая Чудотворца. Датировку и авторство установят эксперты.

«Это средняя часть, она очень тонкая. Представьте, если продолжить окружность — это мог быть колокол весом около 300 кг»,— говорит Иннокентий — Игумен Московского Свято-Даниловского мужского монастыря.

«Знаменательная находка, потому что Николай Чудотворец покровительствует морякам и путешественникам»,— поясняет Ольга Акулова – фотограф проекта «Затопленные святыни Мологского края».

На этот раз исследования были затруднены вьюгой и штормом. Оборудование замерзало, а камеры практически отказывались работать. Подробности этой сложной экспедиции смотрите в итоговом выпуске «Вестей» в 20:45.

Автор — Анна Мельник

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