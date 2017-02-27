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Понедельник, 27 Февраль 2017 12:55

В Ярославле испекли самый большой блинный пирог и сожгли чучело Масленицы

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Самый большой блинный пирог и самая длинная эстафета «Дай пять». За несколько дней ярославцы поставили сразу два рекорда. Столица Золотого кольца отметила главную Масленицу страны с размахом.

Не забыли и о традиционных забавах. Впервые за многие годы в Ярославле запустили масленичный поезд. Как и несколько веков назад гостей катали в нарядных санях, запряженных лошадьми. Правда, раньше маршрут пролегал по улице Духовской, ныне Республиканской, в этот раз для стартового заезда выбрали Стрелку.

«Это старая добрая традиция. Еще в 1863 году Федор Волков — основатель первого русского постоянного театра, который находится в Ярославле, организовал такой масленичный поезд, карнавальный, в Москве»,— рассказал Дмитрий Степаненко — председатель правительства Ярославской области.

Из желающих прокатиться выстроилась длинная очередь. Право пройти первыми получали те, кто больше других знал о русских традициях и правильно отвечал на вопросы викторины.

На Советской площади проходил большой флешмоб «Дай пять». Все, что нужно для рекорда — улыбка, желание и правая ладошка. Ярославцы долго готовились, даже тренировались.

«Если хотите узнать, как накачать правильно руку — встаньте перед зеркалом, заправьте ее в сторону. И начинаете методично направлять руку, по направлению к лицу. И улыбайтесь, всегда улыбайтесь»,— поделился секретом Павел Фомичев — один из участников.

«Очень-очень хотели сюда попасть. Пришли с друзьями, с одногрупниками»,— рассказала Ксения Протокалистова.

В цепочке известные люди Ярославля: политики, деятели искусства и науки, спортсмены. Приняла участие во флешмобе и наша коллега — ведущая и корреспондент Марина Ромакина. С результатом 2142 участника рекорд России был официально зафиксирован.

Был установлен и ещё один рекорд. Рекорд вкусный. А именно, на самый большой блинный пирог в России. Для того, чтобы его изготовить понадобилось больше 30 тысяч блинов. Блины доносили буквально за считанные минуты до объявления результатов

«Хочется вложить в это «Золотое кольцо» и свои блины тоже. Мы понимаем, что это «Золотое кольцо»,— рассказала Ирина Шабардина – участница мероприятия.

И это не просто блинное «Золотое кольцо», а самое большое в России. Этот рекорд зафиксировали профессионалы.

«А предыдущего рекорда не было. Это первый рекорд в России, который был зафиксирован. Диаметр общий пирога в форме кольца составил 4 метра 90 сантиметров, высота 22 сантиметра и вес — 1792 килограмма»,— отметил Станислав Коненко — главный редактор Книги рекордов России.

Традиционное масленичное чучело сжигали на Даманском острове. Уходить зима, судя по времени, за которое огромная кукла загоралась, совсем не хочет. Но весна уже совсем близко, и вместе с кучей брусков и фанеры в большом масленичном костре в очередной раз сгорит все плохое.

Анна Харитонова, Александр Кужель, Анна Мельник, Алексей Карашев, Андрей Детцель, Артем Геворкян

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