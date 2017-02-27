Самый большой блинный пирог
Не забыли и
«Это старая добрая традиция.
Из желающих прокатиться выстроилась длинная очередь. Право пройти первыми получали те, кто больше других знал
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В цепочке известные люди Ярославля: политики, деятели искусства
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«А предыдущего рекорда
Традиционное масленичное чучело сжигали
Анна Харитонова, Александр Кужель, Анна Мельник, Алексей Карашев, Андрей Детцель, Артем Геворкян