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Понедельник, 27 Февраль 2017 12:32

Дмитрий Миронов и Дмитрий Степаненко почтили память ярославцев, погибших в войнах и вооруженных конфликтах

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23 февраля временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов и председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко почтили память ярославцев, погибших в войнах и вооруженных конфликтах. Участники торжественной церемонии возложили цветы к Вечному огню, Мемориалу героев Советского Союза, на могилы погибших на Северном Кавказе. Глава региона пообщался с родителями погибших солдат и офицеров, и выяснил какая помощь им необходима. Для решения проблем Дмитрий Миронов дал соответствующие поручения.

Автор — Зоя Рыжкова

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