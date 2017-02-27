23 февраля временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов
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Понедельник, 27 Февраль 2017 12:32
Дмитрий Миронов и Дмитрий Степаненко почтили память ярославцев, погибших в войнах и вооруженных конфликтахАвтор Зоя Рыжкова
23 февраля временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов
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