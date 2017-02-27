23 февраля временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов и председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко почтили память ярославцев, погибших в войнах и вооруженных конфликтах. Участники торжественной церемонии возложили цветы к Вечному огню, Мемориалу героев Советского Союза, на могилы погибших на Северном Кавказе. Глава региона пообщался с родителями погибших солдат и офицеров, и выяснил какая помощь им необходима. Для решения проблем Дмитрий Миронов дал соответствующие поручения.

Автор — Зоя Рыжкова