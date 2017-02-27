Впервые в Ярославлеи впервыев своей истории состоялось первенство мира по ММА — смешанным единоборствам среди юношей 16–17 лет.В СК «Вознесенский» съехались сильнейшие бойцы из Белоруссии, Украины, Казахстана, Чехии, Армении, Таджикистана, Киргизии, Латвии. За поединкамина ринге лично наблюдал четырёхкратный чемпион мира по смешанным единоборствам, президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко. В итогево всех девяти весовых категориях хозяева пробились в финалы, однако до золотых медалей добрались не все.В копилке сборной России шесть первых мест, три серебра и победав командном зачете.
«Ребята готовы пройти в свои национальные сборные, именно взрослых. Это резерв национальных сборных. Поэтому тот, кто соберётся сегодня здесь, завтра будет биться на взрослыхчемпионатах»,— сказал Фёдор Емельяненко — четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым единоборствам.
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