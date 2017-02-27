Впервые в Ярославле и впервые в своей истории состоялось первенство мира по ММА — смешанным единоборствам среди юношей 16–17 лет. В СК «Вознесенский» съехались сильнейшие бойцы из Белоруссии, Украины, Казахстана, Чехии, Армении, Таджикистана, Киргизии, Латвии. За поединками на ринге лично наблюдал четырёхкратный чемпион мира по смешанным единоборствам, президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко. В итоге во всех девяти весовых категориях хозяева пробились в финалы, однако до золотых медалей добрались не все. В копилке сборной России шесть первых мест, три серебра и победа в командном зачете.

«Ребята готовы пройти в свои национальные сборные, именно взрослых. Это резерв национальных сборных. Поэтому тот, кто соберётся сегодня здесь, завтра будет биться на взрослых чемпионатах»,— сказал Фёдор Емельяненко — четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым единоборствам.