Актуальные темы

Понедельник, 27 Февраль 2017 12:28

В Ярославле прошло первенство мира по ММА

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

Впервые в Ярославле и впервые в своей истории состоялось первенство мира по ММА — смешанным единоборствам среди юношей 16–17 лет. В СК «Вознесенский» съехались сильнейшие бойцы из Белоруссии, Украины, Казахстана, Чехии, Армении, Таджикистана, Киргизии, Латвии. За поединками на ринге лично наблюдал четырёхкратный чемпион мира по смешанным единоборствам, президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко. В итоге во всех девяти весовых категориях хозяева пробились в финалы, однако до золотых медалей добрались не все. В копилке сборной России шесть первых мест, три серебра и победа в командном зачете.

«Ребята готовы пройти в свои национальные сборные, именно взрослых. Это резерв национальных сборных. Поэтому тот, кто соберётся сегодня здесь, завтра будет биться на взрослых чемпионатах»,— сказал Фёдор Емельяненко — четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым единоборствам.

Автор — Захар Акопов

Прочитано 15 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Новые знаки на ул. Ушинского.
22
2
0
Безопасность на дорогах
41
2
1
Авария за Волгой
190
2
1
Борьба за жильё.
58
2
0
Все новости

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

Телефоны
Сбербанк

Голосование открыто!

Проголосуй за понравившуюся участницу

мобильный репортер
Пресс-центр
Есть женщины в русских селеньях

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан