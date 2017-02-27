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Понедельник, 27 Февраль 2017 12:11

Ярославский лыжник Алексей Смирнов стал победителем ночного марафона

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Лыжник Алексей Смирнов из Ярославля стал победителем ночного марафона. Зимние состязания в минувшие выходные прошли в Вологде. Спортсмен стал лучшим в гонке на 50 км и обошел спортсменов из девяти регионов: Московской, Вологодской, Архангельской и других областей.

Всего в гонке приняли участие больше 250 лыжников. Финишировали спортсмены около полуночи. Ночное время суток — особенность этой гонки. А за счет того, что на каждом участнике был закреплен специальный налобный фонарь, освещавший трассу, гонка превратилась в настоящее красочное шоу. С высоты птичьего полета вереница лыжников была похожа на гигантского светящегося змея.

Автор — Андрей Детцель

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