Лыжник Алексей Смирнов из Ярославля стал победителем ночного марафона. Зимние состязания в минувшие выходные прошли в Вологде. Спортсмен стал лучшим в гонке на 50 км и обошел спортсменов из девяти регионов: Московской, Вологодской, Архангельской и других областей.

Всего в гонке приняли участие больше 250 лыжников. Финишировали спортсмены около полуночи. Ночное время суток — особенность этой гонки. А за счет того, что на каждом участнике был закреплен специальный налобный фонарь, освещавший трассу, гонка превратилась в настоящее красочное шоу. С высоты птичьего полета вереница лыжников была похожа на гигантского светящегося змея.