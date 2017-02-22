Награды на кителе и строгая выправка. В регионе отмечают наступающий День защитника Отечества. В честь праздника в ДК Добрынина сегодня состоялся торжественный концерт. Ветеранов, военнослужащих и будущих защитников Родины поздравляли первые лица области.

В холле ДК Добрынина всех гостей встречает оркестр. Тут же развернулась выставка авиационных значков.

Коллекционер — Николай Яковлев — ветеран авиации военно-морского флота, службе в армии посвятил 29 лет. За его плечами более 300 прыжков с парашютом, количество полетов на противолодочных и поисково-спасательных вертолетах и вовсе не сосчитать. Стать летчиком, признается мужчина, мечтал с детства.

«Аэродром Карачиха — родина моя, летчики-пилоты — все мои друзья. Я ни разу не пожалел, что я остался в вооруженных силах. Было очень интересно, для меня каждый полет был, как на концерт сходить или кино посмотреть, потому что настолько интересно нашу землю смотреть с высоты, притом задания были разные»,— поделился Николай Яковлев — ветеран авиации военно-морского флота.

23 февраля Николай Мошников отметит в кругу семьи. В ракетных войсках стратегического назначения прослужил более 20 лет, на его груди множество наград. Сейчас он председатель Совета ветеранов Красноперекопского района.

«Защита Отечества, защита нашей страны, тем более в такое время, как сейчас, является не только почетной обязанностью, но и авторитет для молодого человека. С ним больше считаются, нежели с тем, кто не служил»,— отметил Николай Мошников — ветеран ракетных войск стратегического назначения.

Защитников Отечества с праздником поздравил Дмитрий Миронов. Военнослужащим глава региона вручил почетные грамоты и благодарственные письма.

«Служить в вооруженных силах с такими славными традициями всегда было и остается почетно и ответственно. Я поздравляю всех, кто посвятил свою жизнь защите Отечества. Счастья и благополучия вашим родным и близким. Мирного неба над головой. С праздником!»,— поздравил собравшихся Дмитрий Миронов — временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области.

Виктория Воронько, Алексей Соловьев