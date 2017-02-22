Награды
В холле ДК Добрынина всех гостей встречает оркестр.
«Аэродром
23 февраля Николай Мошников отметит
«Защита Отечества, защита нашей страны, тем более
Защитников Отечества
«Служить
Виктория Воронько, Алексей Соловьев
Награды
В холле ДК Добрынина всех гостей встречает оркестр.
«Аэродром
23 февраля Николай Мошников отметит
«Защита Отечества, защита нашей страны, тем более
Защитников Отечества
«Служить
Виктория Воронько, Алексей Соловьев
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