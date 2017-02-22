Кубок Гагарина начался, первая победа за нами. «Локомотив» в стартовом матче одной четвёртой финала Западной конференции в упорной борьбе переиграл минское «Динамо». Первая шайба в матче была заброшена только в третьем периоде. На 45-ой минуте Егор Коршков в ближнем бою переиграл голкипера гостей. Спустя 4 минуты,в большинстве Петри Контиола, увеличил разницу в счете.Но гости сдаваться не собирались и в середине третьей двадцатиминутки Мэтт Эллисон сократил отставание до минимума. Однако на большее Минчан не хватило. 2:1 в матче и 1–0 в серии.
«Счёт 0:0, плей-офф, впереди третий период, конечно, это нервозность. Мы игралидо гола здесь практически. Поэтому все были собраны, старались не пропустить»,— пояснил Алексей Кудашов — главный тренер ХК «Локомотив».
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