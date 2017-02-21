Строительство новой детской поликлиники, берегоукрепление Волги, благоустройство дворов и поддержка студентов — эти вопросы стали одними из ключевых во время встречи главы региона Дмитрия Миронова с жителями Рыбинска.

«Это ж была детская футбольная площадка. Вот здесь вот, видите лежит, это для баскетбола была площадка» — жалуется Нина Мозуль – жительница одного из дворов.

Восстановить детскую площадку — главное желание жителей двора на улице Свободы в Рыбинске. Если понадобится, готовы сами взять в руки инструменты. Но без помощи властей не обойтись. И помощь будет, пообещал глава региона.

В области запускают программу инициативного бюджетирования. Жители сами определяют, какие объекты ремонтировать или строить в первую очередь.

Свои вопросы жители Рыбинска задали на встрече с главой региона. Их интересовало строительство новой поликлиники, возможность для юных хоккеистов города Рыбинска играть под символикой Локомотива. Говорили и о берегоукреплении Волги в районе дворца спорта «Полет». Работы планируют начать уже в этом году.

Свои заботы и у молодежи. Ими поделились студенты Рыбинского авиационного технического университета.

«По постановлению Правительства Ярославской области в настоящее время выплачиваются стипендии талантливым студентам. Специальность, по которой я учусь, проектирование авиационных двигателей, не входит в этот список»,— посетовал один из студентов. Дмитрий Миронов пообещал проработать этот вопрос.

Возможно, разработки этих ребят будут применяться в авиации, в том числе и военной. Насколько важно, чтобы в нужный момент техника не дала сбой, не понаслышке знают ветераны боевых действий. Их глава региона поздравил с наступающим Днем защитников Отечества.

«Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь, профессию, делу защиты Родины, для тех, кто служит в запасе, это праздник всех мужчин, кто защищает нашу великую Родину»,— отметил Дмитрий Миронов.

В годы войны шесть рыбинцев стали полными кавалерами Ордена Славы. Один из них — Николай Дементьев — недавно отметил день рождения — 93 года. Дмитрий Миронов вручил ему цветы и подарки.

Анна Харитонова, Алексей Соловьев