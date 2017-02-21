Строительство новой детской поликлиники, берегоукрепление Волги, благоустройство дворов
Восстановить детскую
В области запускают программу инициативного бюджетирования. Жители сами определяют, какие объекты ремонтировать или строить
Свои вопросы жители Рыбинска задали
Свои заботы и
«По постановлению Правительства Ярославской области
Возможно, разработки этих ребят будут применяться
«Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь, профессию, делу защиты Родины, для тех, кто служит
В годы войны шесть рыбинцев стали полными кавалерами Ордена Славы.
Анна Харитонова, Алексей Соловьев