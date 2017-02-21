В стране в эти дни вспоминают события 100-летней давности. Февральская революция 1917 года — одно из самых неоднозначных событий истории России. Памятные мероприятия начались в Москве в Храме Христа Спасителя, где при организации Фонда Людвига Нобеля прошла выставка хроники революции под названием «Памяти погибших за веру Христову».

Храм Христа Спасителя в Москве был разрушен в годы революции и вновь восстановлен на народные средства. Символично, что именно здесь вспоминают события 100-летней давности.

«Есть вещи, с которыми примириться нельзя. Это, прежде всего, те репрессии, которые большевистская власть оказала против собственного народа»,— отметил Митрополит Волоколамский Иларион.

Тюремные снимки приговоренных к расстрелу, кадры разрушения храмов, копии приказов и протоколов НКВД и разнарядки на количество расстрелянных в день. Все под грифом «совершенно секретно».

«Жертвы — они катастрофические. И нет сословий, которых они бы не коснулись. Страшный удар нанесен по крестьянству. Это уже четко — проверенные архивы, в открытом доступе, в библиотеках. Их надо использовать. Это просто желание узнать и разобраться», сказала — Анна Яковлева — руководитель Фонда Людвига Нобеля.

Здесь более 300 фотографий и копий подлинных архивных документов. Многие из этих фактов стали настоящим открытием даже для участников Дней памяти. Например, сегодня мало кто уже помнит о таком трагическом событии, как расстрел Московского кремля, который продолжался неделю. По данным архивов только в ночь с 1 по 2 ноября было убито более 5000 человек. Пострадали в основном случайные прохожие, среди которых были и дети.

Тему памяти продолжил спектакль-реквием. На экране кинохроника — отречение Императора от престола, расправа над царской семьей, расстрелы, лагеря, дневники очевидцев. И живая музыка в исполнении симфонического оркестра. Спектакль прошел без единого аплодисмента.

«Это попытка обратиться к своей истории. Так как Фонд Людвига Нобеля — это культурно-просветительская организация, мы часто обращаемся к своей истории, мы были инициаторами празднования 400-летия Дома Романовых, мы установили памятник Олегу Константиновичу Романову, единственному из рода Романовых, погибших в первую мировую войну. И поэтому мы не могли пройти мимо этой даты»,— отметил Евгений Лукошков — руководитель Фонда Людвига Нобеля.

Елена Денисова, Андрей Кабанов