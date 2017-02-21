В стране
Храм Христа Спасителя
«Есть вещи,
Тюремные снимки приговоренных
Здесь более
Тему памяти продолжил спектакль-реквием.
«Это попытка обратиться
Елена Денисова, Андрей Кабанов
В стране
Храм Христа Спасителя
«Есть вещи,
Тюремные снимки приговоренных
Здесь более
Тему памяти продолжил спектакль-реквием.
«Это попытка обратиться
Елена Денисова, Андрей Кабанов
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