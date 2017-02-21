На 85-м году ушла из жизни наша коллега Заслуженный работник культуры РСФСР Алла Алексеевна Флягина. Она была одной из первых ярославских тележурналистов и долгие годы работала в нашей телекомпании. Фильмы и программы выпускницы МГУ Аллы Флягиной всегда вызывали отклик в сердцах телезрителей. Сотрудники ГТРК «Ярославия» выражают искренние соболезнования родным и близким Аллы Алексеевны Флягиной.
Гражданская панихида состоится 22 февраля с 9:15 до 9:45 в ритуальном зале по адресу: г. Ярославль,ул. Чкалова, 4а.
Сетевое издание "Государственный Интернет-Канал "Россия". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014.Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций