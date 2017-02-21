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Вторник, 21 Февраль 2017 14:19

Ушла из жизни Заслуженный работник культуры РСФСР Алла Алексеевна Флягина

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На 85-м году ушла из жизни наша коллега Заслуженный работник культуры РСФСР Алла Алексеевна Флягина. Она была одной из первых ярославских тележурналистов и долгие годы работала в нашей телекомпании. Фильмы и программы выпускницы МГУ Аллы Флягиной всегда вызывали отклик в сердцах телезрителей. Сотрудники ГТРК «Ярославия» выражают искренние соболезнования родным и близким Аллы Алексеевны Флягиной.

Гражданская панихида состоится 22 февраля с 9:15 до 9:45 в ритуальном зале по адресу: г. Ярославль, ул. Чкалова, 4а.

Автор — Владимир Болонкин

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