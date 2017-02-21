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Вторник, 21 Февраль 2017 10:14

Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго» избран Александр Гребенщиков

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20 февраля 2017 г., Москва. Дмитрий Аржанов досрочно сложил с себя полномочия генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго», которое возглавлял с 2010 года. Он сохраняет за собой позицию в Совете директоров компании и будет заниматься вопросами стратегического развития холдинга.

С 21 февраля 2017 года генеральным директором Общества избран Александр Гребенщиков. Соответствующее решение принял сегодня Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

Александр Александрович Гребенщиков окончил Московский государственный университет путей сообщения. Профессиональную деятельность в электроэнергетической отрасли начал в 2001 году с должности генерального директора ОАО «Тверьоблэнерго». С 2005 по 2008 год занимал руководящие должности в ОАО «МОЭК». С 2008 по 2011 год являлся министром строительства, энергетики и ЖКХ Карачаево-Черкесской республики. В 2011 году возглавлял Региональную службу по тарифам Ростовской области. С 2011 по 2014 год был заместителем Губернатора Ростовской области – министром промышленности и энергетики. С 2014 года – Первым заместителем Губернатора Ростовского региона.

Справка о компании:

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ОАО «Кубаньэнергосбыт» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область).

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