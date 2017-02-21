20 февраля 2017 г., Москва. Дмитрий Аржанов досрочно сложил с себя полномочия генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго», которое возглавлял с 2010 года. Он сохраняет за собой позицию в Совете директоров компании и будет заниматься вопросами стратегического развития холдинга.

С 21 февраля 2017 года генеральным директором Общества избран Александр Гребенщиков. Соответствующее решение принял сегодня Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

Александр Александрович Гребенщиков окончил Московский государственный университет путей сообщения. Профессиональную деятельность в электроэнергетической отрасли начал в 2001 году с должности генерального директора ОАО «Тверьоблэнерго». С 2005 по 2008 год занимал руководящие должности в ОАО «МОЭК». С 2008 по 2011 год являлся министром строительства, энергетики и ЖКХ Карачаево-Черкесской республики. В 2011 году возглавлял Региональную службу по тарифам Ростовской области. С 2011 по 2014 год был заместителем Губернатора Ростовской области – министром промышленности и энергетики. С 2014 года – Первым заместителем Губернатора Ростовского региона.

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