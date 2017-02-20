Сегодня
«Выводится водолаз по сигналу прямо,
Прежде чем приступить
«Это, так называемый, технический минимум, которым водолазы подтверждают своё профессиональное мастерство
Оценка должна быть
Автор – Зоя Рыжкова
Сегодня
«Выводится водолаз по сигналу прямо,
Прежде чем приступить
«Это, так называемый, технический минимум, которым водолазы подтверждают своё профессиональное мастерство
Оценка должна быть
Автор – Зоя Рыжкова
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