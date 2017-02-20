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Понедельник, 20 Февраль 2017 18:16

Профессиональный экзамен для ярославских водолазов прошел на Волге

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Сегодня на Тверицком пляже 16 водолазов областного спасательного отряда подтвердили, что имеют право работать под водой. Спасатели сдали, так называемый, технический минимум. Водолаз, который находится под водой, постоянно поддерживает связь с коллегами, которые остались на поверхности. С помощью специального оборудования руководитель спуска помогает ему ориентироваться и направляет в нужную сторону. Кроме тех, кто обеспечивает безопасность спасателя, за его действиями наблюдает ещё и комиссия из 6 человек. Водолазы областного спасательного отряда сдают ежегодный технический минимум. Их задача — достать из-под воды заранее подготовленный предмет.

«Выводится водолаз по сигналу прямо, он выводится, стоп, вправо, подтянули, влево и так он находит и достает то, что должен достать»,— рассказывает Александр Касаткин — начальник маневренно-поисковой группы, руководитель спуска.

Прежде чем приступить к практической части, водолазы сдали теорию, а кроме того, ради собственной безопасности, перед погружением прошли медицинский осмотр.

«Это, так называемый, технический минимум, которым водолазы подтверждают своё профессиональное мастерство с выставлением оценок с отработкой учебных элементов»,— говорит Валерий Кузьменко — начальник Центра обеспечения действий по ГО и ЧС пожарно-спасательной службы Ярославской области.

Оценка должна быть не ниже удовлетворительно, то есть свою задачу водолаз должен выполнить.

Автор – Зоя Рыжкова

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