В Ярославле выбрали молодых талантов, которые представят регион на Дельфийских играх. На Всероссийском соревновании в сфере искусств выступит команда из 36 человек. Все они являются юными профессионалами своего дела, воспитанниками музыкального, художественного и училища культуры, лауреатами всероссийских конкурсов.

В Дельфийских играх ярославская команда участвует с 1999 года. Последние семь лет наша делегация входит в десятку сильнейших. В этом году соревнования пройдут с 18 по 23 апреля в Екатеринбурге.

«У нас есть хорошие шансы по классу баяна-аккордеона, у нас замечательные шансы в изобразительном искусстве, мы очень надеемся, что у нас может быть победа и в танцевальных номинациях. Для нас это такое испытание, и когда мы отбираем команду на дельфийские игры, естественно, мы ставим на то, что наши ребята получат либо медали, либо дипломы»,— говорит Марина Васильева — директор департамента культуры Ярославской области.

«В мире искусства — очень известный конкурс, достаточно большой. Участие в таком проекте очень перспективно и дает очень много возможностей. Рассчитываю на победу, хотелось бы, конечно, победить, для начала пройти во второй тур, ставки очень высокие и очень большая конкуренция»,— сказала Дарья Козлова — студентка 4 курса училища им. Собинова.

Арсений Кондратьев, Артем Геворкян