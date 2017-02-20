В Ярославле выбрали молодых талантов, которые представят регион
В Дельфийских играх ярославская команда участвует с
«У нас есть хорошие шансы по классу баяна-аккордеона,
«В мире
Арсений Кондратьев, Артем Геворкян
В Ярославле выбрали молодых талантов, которые представят регион
В Дельфийских играх ярославская команда участвует с
«У нас есть хорошие шансы по классу баяна-аккордеона,
«В мире
Арсений Кондратьев, Артем Геворкян
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