В воскресенье, первый день масленичных гуляний, сотни ярославцев и гостей города пришли на Советскую площадь, чтобы на всю неделю зарядиться праздничным настроением. Морозам повелели ослабевать, вьюгу — усмирять, снегами не засыпать. А весне — в права входить, сугробы топить, солнце разжигать, природу пробуждать.

Дед мороз передал эстафету сударыне Масленице и вручил ей волшебный посох. И хоть впереди целая неделя, те, кто пришел на Советскую площадь, уже отведали первых блинов от пошехонских стряпух. А медведь уже тут как тут. Вот кого точно не ожидали увидеть ярославцы. В хоровод Главной Масленицы страны влились и иностранные гости.

«Замечательно, нам очень нравится. Красиво и вкусно пахнет. Я люблю Россию. Это интересно! У нас нет такого. Это наша первая Масленица, потому что мы иностранцы. Мы из Англии. Но это очень интересный праздник для нас»,— делятся впечатлениями гости праздника.

Старт Главной Масленице страны дан. Хозяйки разошлись по домам — выискивать необычные рецепты блинов и начинок, и строить планы, как в эти дни провожать зиму и готовиться к весне. Тем более, что в воскресенье ярославцы своими кулинарными творениями заявят о себе на всю страну — соберут самый большой в России блинный пирог.