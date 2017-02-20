«Решаем вместе» — такое название получил губернаторский проект, который будет реализовываться в нашей области. Его суть в том, что основную инициативу берут на себя жители, решая на общем собрании, какой проект они будут реализовывать: ремонт дома культуры, строительство спортплощадки или что-либо другое.

Финансировать работы будут совместно — областной и местные бюджеты. Также предполагается, что часть средств вносят бизнесмены и население. Детали этого проекта сегодня обсуждают на оперативном совещании в правительстве региона, который проводит Дмитрий Миронов.