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Понедельник, 20 Февраль 2017 15:57

Губернаторский проект «Решаем вместе» поможет реализовать инициативы жителей

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«Решаем вместе» — такое название получил губернаторский проект, который будет реализовываться в нашей области. Его суть в том, что основную инициативу берут на себя жители, решая на общем собрании, какой проект они будут реализовывать: ремонт дома культуры, строительство спортплощадки или что-либо другое.

Финансировать работы будут совместно — областной и местные бюджеты. Также предполагается, что часть средств вносят бизнесмены и население. Детали этого проекта сегодня обсуждают на оперативном совещании в правительстве региона, который проводит Дмитрий Миронов.

Автор — Владимир Веселовский

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