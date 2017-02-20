В регионе официально дан старт Году экологии. Сегодня
Среди основных
«В прудах-накопителях НПЗ имени Менделеева
Продолжится реализация проекта и по реабилитации озера Неро. Специалисты проверят состояние экосистемы водоема
«Необходимо провести
В регионе официально дан старт Году экологии. Сегодня
Среди основных
«В прудах-накопителях НПЗ имени Менделеева
Продолжится реализация проекта и по реабилитации озера Неро. Специалисты проверят состояние экосистемы водоема
«Необходимо провести
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