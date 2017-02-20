В регионе официально дан старт Году экологии. Сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Правительства Роман Колесов рассказал об основных проблемах в этой сфере и путях их решения. По его словам, Ярославская область занимает 6 место в Центральном федеральном округе по загрязнению воздуха и воды. При этом половина вредных выбросов приходится на автотранспорт. Для улучшения экологической обстановки в регионе разработан план мероприятий, куда войдут уборка и озеленение территорий, очистка рек и береговых линий, а также акции и конкурсы.

Среди основных проблем — экологическое состояние Волги, которая является главным источником питьевой воды. Для ее очистки разработано несколько региональных программ. Большое внимание в области уделяется еще двум крупным объектам. Один из них — кислогудронные пруды под Тутаевом.

«В прудах-накопителях НПЗ имени Менделеева в настоящее время содержится более 267 тысяч тонн отходов 2 класса опасности. Разработана программа, по которой мы можем следить и отслеживать уровень поверхностных вод в этих прудах, своевременно реагировать, не допускать их перелив и попадание в Волгу»,— заявил Роман Колесов — заместитель председателя Правительства ЯО.

Продолжится реализация проекта и по реабилитации озера Неро. Специалисты проверят состояние экосистемы водоема и проведут оценку выполненных ранее работ. Второй этап реабилитации озера запланирован на 2018–2019 годы.

«Необходимо провести в рамках научно-исследовательской работы химико-токсилогическую оценку донных отложений для дальнейшего принятия решений корректировки этого проекта, если в этом будет необходимость. Второй этап в себя будет включать изъятие донных отложений, а также увеличение проточности озера Неро»,— сказал Юрий Фирсов — директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.