Чемпионат завершён, до старта плей-офф Кубка Гагарина остаются считанные часы. «Локомотив» определился с соперником по одной четвертой финала Западной конференции. В первом раунде «железнодорожникам» будет противостоять минское «Динамо».

Напомним, на этой стадии плей-офф команды уже встречались. В сезоне 2011–2012 «Локомотив» в семиматчевом противостоянии выиграл у белорусского клуба. Первый матч нынешней серии состоится уже завтра. «Локомотив» начинает серию на своем льду.