Чемпионат завершён, до стартаплей-офф Кубка Гагарина остаются считанные часы. «Локомотив» определился с соперником по одной четвертой финала Западной конференции. В первом раунде «железнодорожникам» будет противостоять минское «Динамо».
Напомним, на этой стадии плей-офф команды уже встречались. В сезоне2011–2012 «Локомотив»в семиматчевом противостоянии выиграл у белорусского клуба. Первый матч нынешней серии состоится уже завтра. «Локомотив» начинает серию на своем льду.
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