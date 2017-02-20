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Понедельник, 20 Февраль 2017 12:41

«Локомотив» начинает борьбу за Кубок Гагарина

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Чемпионат завершён, до старта плей-офф Кубка Гагарина остаются считанные часы. «Локомотив» определился с соперником по одной четвертой финала Западной конференции. В первом раунде «железнодорожникам» будет противостоять минское «Динамо».

Напомним, на этой стадии плей-офф команды уже встречались. В сезоне 2011–2012 «Локомотив» в семиматчевом противостоянии выиграл у белорусского клуба. Первый матч нынешней серии состоится уже завтра. «Локомотив» начинает серию на своем льду.

Автор — Захар Акопов

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