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Пятница, 17 Февраль 2017 17:59

Жители Ярославской области стали больше хранить деньги в банках

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Сегодня руководители Ярославского отделения Главного управления Центрального банка России по ЦФО встретились с журналистам и рассказали о результатах финансового мониторинга. По данным специалистов, как в прошлом году, так и в начале этого, жители области стали больше хранить деньги в банках. Объем вкладов населения Ярославской области в кредитных учреждениях в 2016 году составил более 177 млрд рублей, но также активно берут и кредиты. В 2016 году граждане взяли на 19% потребительских кредитов больше, чем годом ранее. 40% — это ипотечные жилищные займы. В 2016 году выдано кредитов на 49,4 млрд рублей. 10,1 млдр рублей — это ипотечные жилищные займы.

«Мы замечаем рост вкладов населения. По сути дела, на протяжении всего прошлого года и в начале этого, есть тенденция к сберегательной модели населения. Люди стали тратить меньше, покупать товаров меньше, сберегают деньги. Вот реалии»,— сказал Владимир Алексеев — управляющий отделением по Ярославской области ГУ Центрального банка Российской Федерации по ЦФО.

На встрече журналистов поблагодарили за сотрудничество. В числе тех, кого отметили, была и наша телерадиокомпания.

Зоя Рыжкова, Александр Кужель

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