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Пятница, 17 Февраль 2017 17:49

В Ярославле на площади Труда открылась ярмарка

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В рамках праздничных мероприятий сегодня на площади Труда открылась ярмарка. Гостей и жителей Ярославля встречали хлебом-солью и песнями. Традиционно, на прилавках — продукция местных предприятий и фермеров. Привезли товары и соседние регионы — всего около 50 участников. Ярмарка будет работать до конца масленичных гуляний.

«Здесь мы видим и молочную продукцию, и рыбную. И птица, и мясо. Прошли проверку и Роспотребнадзора, продукция качественная. И мы сегодня посмотрели, действительно, так скажем, справедливая цена. Дешевле, чем розница процентов на 10-15»,— рассказывает Валентина Шишина — заместитель директора Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка ЯО.

Автор — Виктория Воронько

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