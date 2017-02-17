В рамках праздничных мероприятий сегодня на площади Труда открылась ярмарка. Гостей и жителей Ярославля встречали хлебом-солью и песнями. Традиционно, на прилавках — продукция местных предприятий и фермеров. Привезли товары и соседние регионы — всего около 50 участников. Ярмарка будет работать до конца масленичных гуляний.

«Здесь мы видим и молочную продукцию, и рыбную. И птица, и мясо. Прошли проверку и Роспотребнадзора, продукция качественная. И мы сегодня посмотрели, действительно, так скажем, справедливая цена. Дешевле, чем розница процентов на 10-15»,— рассказывает Валентина Шишина — заместитель директора Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка ЯО.