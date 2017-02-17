Советская площадь
12.00 –
Передача прав
19.00 –
Ледовый каток
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17.00 – 18.00 – Интерактивные программы
17.00 – 18.00 – Интерактивные программы
20 февраля - Понедельник
ВСТРЕЧА
17.00 – 18.00 – Интерактивные программы
17.00 – 18.00 – Интерактивные программы
Советская площадь
21 февраля - Вторник
ЗАИГРЫШИ
16.00 – 17.00 – Интерактивные программы
16.00 – 17.00 – Интерактивные программы
Советская площадь
22 февраля - Среда
ЛАКОМКА
15.00 – 16.00 – Интерактивные программы
15.00 – 16.00 – Интерактивные программы
Советская площадь
23 февраля - Четверг
ШИРОКИЙ ЧЕТВЕРГ
Советская площадь
Ледовый каток
Лыжня
Парк
12.00 – 13.30 – «Широкая, веселая да затейливая Масленица». Интерактивная программа
Аэродром Левцово, Ярославский район
24 февраля - Пятница
ТЁЩИНЫ ВЕЧЕРКИ
Советская площадь
Ледовый каток
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13.30 – 15.00 – «Широкая, веселая да затейливая Масленица». Интерактивная программа
17.00 – 18.00 – Интерактивные программы
16.30 – 17.00 – Интерактивные программы
25 февраля - Суббота
ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ
Советская площадь
10.30
18.00 – концерт
20.00
Ледовый каток
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10.00-
«Кулачный
26 февраля - Воскресенье
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Советская площадь
13.
19.00 – 21.00 – Масленичный танцпол.
Ледовый каток
Парк
13.00 –
13.00 –
17.00 –
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12.00,