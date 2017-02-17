Советская площадь

10.30–22.00 — Масленичная ярмарка.

12.00 – 21.00 — Концертная программа творческих коллективов г. Ярославля:

12.00 — Масленица в Столице «Золотого кольца». Концертная программа творческих коллективов Дворца культуры им А. М. Добрынина.

13.00 — Торжественная церемония открытия фестиваля «Главная Масленица Страны».

Передача прав на весну от Деда Мороза Сударыне Масленице. «Золотое кольцо» — большой городской хоровод. Русская традиция «Первый блин комам».

13.40 — Шоу дрессированного медведя.

14.00 — Концертная программа творческих коллективов Дома культуры «Строитель».

15.00 — «Масленица у ворот – веселись, честной народ!». Концертная программа творческих коллективов Дома культуры «Красный Перекоп».

16.00 — Концертная программа творческих коллективов Дворца культуры «Нефтяник».

17.00 — «Молодо-Яро-Славно». Концертно-развлекательная программа.

19.00 – 21.00 — Масленичный танцпол. Дискотека 80-х.

Ледовый каток на Советской площади

10.00 — 22.00 — Массовое катание на коньках.

15.00 — 16.00 — Мастер-класс по фигурному катанию.

17.30 — 20.30 — Программа «Спорт в каждый двор».

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10.00 — 22.00 — Выставка масленичных кукол «Краса Масленица – 2017» в сквере на улице Андропова

10.00 — 19.00 — Ярмарка на площади Труда. Концертная программа — 12.00–15.00

10.30 — 22.00 — Ярмарка на улице Кирова. Концертная программа — 13.00–16.00.

11.00 — 20.00 – Ярмарка на бульваре ул. Революционной.

14.00 — 16.00 — Зимние забавы в парке на острове Даманский. Интерактивная программа.

17.00 – 18.00 – Интерактивные программы в музее «Алёшино Подворье». Бесплатно. По предварительной записи.

17.00 – 18.00 – Интерактивные программы в музее «Резиденция Государыни Главной масленицы страны». Бесплатно. По предварительной записи. (ул. Революционный пр-д, 14А).

20 февраля - Понедельник

ВСТРЕЧА

12.00 — «Ярославская масленица». Интерактивная программа (Музей истории города Ярославля, ул. Волжская набережная, 17).

15.00 — «Масленичные заигрыши». Танцевально-развлекательная программа (Дом культуры «Энергетик», ул. Клубная, 19).

16.00 — Открытие выставки народных промыслов и ремесел «Парад ремесел».

Мастер-классы по изготовлению масленичных кукол, оберегов. (Городской выставочный зал им. Н. А. Нужина, ул. Свободы, 15).

10.00 — 19.00 — Ярмарка на пл. Труда

10.30 — 22.00 — Ярмарка на улице Кирова.

11.00 — 20.00 – Ярмарка на бульваре ул. Революционной.

17.00 – 18.00 – Интерактивные программы в музее «Алёшино Подворье». Бесплатно. По предварительной записи.

17.00 – 18.00 – Интерактивные программы в музее «Резиденция Государыни Главной масленицы страны». Бесплатно. По предварительной записи. (ул. Революционный пр-д, 14А).

Советская площадь

10.00 — 22.00 — Массовое катание на коньках на ледовом катке.

16.00 — 22.00 — Масленичная ярмарка.

17.30 — 21.30 — Программа «Спорт в каждый двор» на ледовом катке.

18.00 — 20.00 — «VALENKI.RU». Интерактивная программа творческих коллективов Некрасовского муниципального района Ярославской области и Дворца культуры «Судостроитель».

21 февраля - Вторник

ЗАИГРЫШИ

10.00 — 19.00 — Ярмарка на пл. Труда.

10.30 — 22.00 — Ярмарка на улице Кирова.

11.00 — 20.00 – Ярмарка на бульваре ул. Революционной.

16.00 – 17.00 – Интерактивные программы в музее «Алёшино Подворье». Бесплатно. По предварительной записи.

16.00 – 17.00 – Интерактивные программы в музее «Резиденция Государыни Главной масленицы страны». Бесплатно. По предварительной записи. (ул. Революционный пр-д, 14А).

Советская площадь

10.00 — 22.00 — Массовое катание на коньках на ледовом катке.

16.00 — 22.00 — Масленичная ярмарка.

17.30 — 21.30 — Программа «Спорт в каждый двор» на ледовом катке.

18.00 — 20.00 «Заигрыши». Интерактивная программа творческих коллективов Дома культуры «Гамма».

22 февраля - Среда

ЛАКОМКА

10.00 — 19.00 — Ярмарка на пл. Труда.

10.30 — 22.00 — Ярмарка на улице Кирова.

11.00 — 20.00 – Ярмарка на бульваре ул. Революционной.

15.00 – 16.00 – Интерактивные программы в музее «Алёшино Подворье». Бесплатно. По предварительной записи.

15.00 – 16.00 – Интерактивные программы в музее «Резиденция Государыни Главной масленицы страны». Бесплатно. По предварительной записи. (ул. Революционный пр-д, 14А).

Советская площадь

10.00 — 22.00 — Массовое катание на коньках на ледовом катке.

16.00 — 22.00 — Масленичная ярмарка.

17.30 — 21.30 — Программа «Спорт в каждый двор» на ледовом катке.

18.00 — 20.00 – «Хлебосольная наша Масленица». Интерактивная программа творческих коллективов Ярославского муниципального района.

23 февраля - Четверг

ШИРОКИЙ ЧЕТВЕРГ

Советская площадь

10.30 — 22.00 — Масленичная ярмарка.

12.00 — 21.00 — Концертная программа:

12.00 — «Сила богатырская». Интерактивная программа клуба исторической реконструкции «Рарог» Дома культуры «Красный Перекоп».

13.00 — «С днем Защитника!». Концертная программа народного коллектива «Фаворит-шоу» Дворца культуры «Нефтяник».

14.00 — «Танцуют все!» Масленичные буги-вуги.

15.00 — Концертная программа ансамбля «Услада» Дома культуры «Строитель».

16.00 — «У солдата выходной». Концертно-игровая программа творческих коллективов Дома культуры «Энергетик».

17.00 — «Россию строить молодым». Концертно-развлекательная программа Российского союза молодежи.

19.00 — «Труба зовет!». Масленичный танцпол.

Ледовый каток на Советской площади

10.00 — 22.00 — Массовое катание на коньках.

13.00 — 14.00 — Мастер-класс по фигурному катанию на коньках.

17.00 — 19.00 — Программа «Спорт в каждый двор».

Лыжня на Волжской набережной

14.00 — 16.00 — Массовый лыжный фестиваль.

15.00 — 16.00 — Программа «Спорт в каждый двор».

Парк на острове Даманский

10.00 — 12.30 — Открытая кросс-кантри велогонка.

11.00 — 18.00 — Создание Главной масленичной куклы.

16.00 — 19.00 — Молодёжный танцпол. DJ BATLE: DJ Сёмочкин vs DJ Фёдор Смирнов.

10.00 — 19.00 — Ярмарка на пл. Труда.

10.30 — 22.00 — Ярмарка на улице Кирова.

11.00 — 20.00 – Ярмарка на бульваре ул. Революционной.

12.00 – 13.30 – «Широкая, веселая да затейливая Масленица». Интерактивная программа в Ярославском Художественном Музее (ул. Волжская набережная, 23).

Аэродром Левцово, Ярославский район

12.00 — 15.00 — ТехноМасленица:

12.00 — 13.15 — Командная семейная игра «Масленица, жги!».

13.15 — 13.35 — Конкурс «Лучший ТехноПапа».

13.35 — 14.55 — Показательные выступления и соревнования по мото, квадро, дрифту на авто и автомодельному спорту, по погодным условиям – показательные выступления авиамоделей и пилотаж на самолёте.

14.55 — 15.05 — Сжигание чучела ТехноМасленицы.

24 февраля - Пятница

ТЁЩИНЫ ВЕЧЕРКИ

11.00 — 14.00 — «Масленичный поезд» — катания на санях, запряженных лошадьми. (Которосльная набережная в районе городского пляжа).

Советская площадь

10.30 — 22.00 — Масленичная ярмарка.

12.00 — 21.00 — Концертная программа:

11.30 — Концерт Ансамбля казачьей песни «Чарочка».

12.00 — Концертно-игровая программа творческих коллективов Дворца культуры «Магистраль».

14.00 — Концертная программа музыкального театра традиций «Иван да Марья» (г. Москва).

15.00 — Праздник Тёщи «Кому счастье служит – тот ни о чем не тужит». Песни, истории, частушки про тещу, выбор лучшей тещи. Конкурс для зятьев «У наших зятей много затей». Соревнование балагуров и анекдотщиков «Тёщеньке на язычок». Концертно-игровая программа творческих коллективов ДК «Судостроитель».

17.00 — «Россия-радуга». Фестиваль молодёжного творчества Ассамблеи народов России.

19.00 — Концерт группы «Мамульки Бенд» (г. Ярославль).

20.00 — 21.00 — «Эх, тёща моя!». Масленичный танцпол.

Ледовый каток на Советской площади

10.00 — 22.00 — Массовое катание на коньках.

11.00 — 13.30 — Матч регулярного чемпионата ночной хоккейной лиги. «ЯрКлимат» –«Фритекс».

15.00 — 16.00 — Мастер-класс по шорт-треку.

17.30 — 20.30 — Программа «Спорт в каждый двор».

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13.00 — Масленичный концерт муниципального оркестра русских народных инструментов «Струны Руси» во Дворце культуры им. А. М. Добрынина. Вход свободный.

10.00 — 19.00 — Ярмарка на пл. Труда.

10.30 — 22.00 — Ярмарка на улице Кирова.

11.00 — 20.00 – Ярмарка на бульваре ул. Революционной.

13.30 – 15.00 – «Широкая, веселая да затейливая Масленица». Интерактивная программа в Ярославском Художественном Музее (ул. Волжская набережная, 23).

17.00 – 18.00 – Интерактивные программы в музее «Алёшино Подворье». Бесплатно. По предварительной записи.

16.30 – 17.00 – Интерактивные программы в музее «Резиденция Государыни Главной масленицы страны». Бесплатно. По предварительной записи (ул. Революционный пр-д, 14А).

25 февраля - Суббота

ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ

Советская площадь

10.30 −22.00 — Масленичная ярмарка.

12.00 — Установление рекорда книги рекордов России «Самая длинная цепочка приветствий «Дай Пять».

13.00 — Концерт группы Скайкидс.

13.30 — «Румяный круг». Концертно-игровая программа Областного Дома народного творчества.

15.30 — Концерт исполнителя популярных песен Михаила Сима (г. Ярославль).

16.30 — Молодёжная концертно-игровая программа.

18.00 – концерт кавер-дуэта «Охота» (г. Ярославль).

19.00 — Концерт популярной группы.

20.00 −21.00 — Масленичный танцпол.

Ледовый каток на Советской площади

10.00 — 22.00 — Массовое катание на коньках.

16.00 — 17.15 — Показательная тренировка по хоккею.

17.30 — 20.30 — Программа «Спорт в каждый двор».

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10.00- 19.00 — Ярмарка на пл. Труда.

10.30 — 22.00 — Ярмарка на улице Кирова.

11.00 — 20.00 – Ярмарка на бульваре ул. Революционной.

13.00 — Масленица в Зоопарке.

13.00 — 16.00 — Спортивно-массовое мероприятие

«Кулачный бой — стенка на стенку». Стадион «Спартаковец».

26 февраля - Воскресенье

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Советская площадь

9.00 — 15.00 — Подготовка Масленичного рекорда «Самый большой блинный пирог России «Золотое кольцо России» в сквере на ул. Андропова

10.30–22.00 Масленичная ярмарка

11.00–13.00 — Программа творческих коллективов Гаврилов-Ямского муниципального района.

13. 00 – 13.30 — Церемония специального гашения календарного штемпеля одного дня с эмблемой Масленицы.

13.30 — 14.30 — Силовая программа Михаила Сидорычева.

14.30 — 15.00 — Шоу «Знаменитых дагестанских канатоходцев».

15.00 — Установление Масленичного рекорда «Самый большой блинный пирог России «Золотое кольцо России» в сквере на ул. Андропова

15.00 — Праздничная программа хора русской песни «Калинушка» Дома культуры «Гамма».

15.30 — Шоу «Знаменитых дагестанских канатоходцев».

16.00 — Молодежная программа.

18.00 — Концерт музыкальной шоу-группы «Ярче» (г. Ярославль).

19.00 — Фейерверк.

19.00 – 21.00 – Масленичный танцпол.

Ледовый каток на Советской площади

10.00 — 22.00 — Массовое катание на коньках.

13.00 — 16.30 — Программа «Спорт в каждый двор».

15.00 — 17.30 — Матч звёзд ночной хоккейной лиги.

Парк на острове Даманский

13.00 – 16.00 — «Росгосстрах – широкая масленица». Интерактивная программа. Работа аттракционов. «Блинные вкуснятины» — игры, конкурсы, «смачные» соревнования. Удалые игрища. Танцевальный марафон в снегу «Ковырялочки в сугробах». Обучение премудростям русского танца «Залихватина». «Заигрыши – знакомства «Улыбницы».

13.00 – 16.00 — Программа «Спорт в каждый двор».

16.00–17.00 — Концертно-игровая программа творческих коллективов Дома культуры «Строитель».

17.00 — Большой масленичный костер. Сжигание чучела Масленицы. Запуск фонариков желаний.

17.00 – 19.00 — Масленичный танцпол. DJ Сёмочкин.

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10.00 — 19.00 — Ярмарка на пл. Труда. Концертная программа — 12.00–15.00.

10.30 — 22.00 — Ярмарка на улице Кирова. Концертная программа — 13.00–16.00.

11.00 — 20.00 – Ярмарка на бульваре ул. Революционной.

11.00 — 18.00 — Выставка народных промыслов и ремесел «Парад ремёсел». Городской выставочный зал им. Н. А. Нужина.

12.00 — Семейный праздник «Масленичка». Музей-заповедник.

12.00 — 16.00 — Катание на квадроциклах и снегоходах. Которосльная набережная в районе городского пляжа.