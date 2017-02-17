Историческая победа состоялась. Ярославский «Локомотив» впервые переиграл китайский клуб «Куньлунь Ред Стар».
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Пятница, 17 Февраль 2017 11:43
«Локомотив» впервые переиграл китайский «Куньлунь Ред Стар»Автор Захар Акопов
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Историческая победа состоялась. Ярославский «Локомотив» впервые переиграл китайский клуб «Куньлунь Ред Стар».
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