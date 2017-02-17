Историческая победа состоялась. Ярославский «Локомотив» впервые переиграл китайский клуб «Куньлунь Ред Стар». Уже к середине первого периода усилиями Даниила Апалькова и Егора Аверина на табло «Арены-2000» горел счет 2:0. Однако, за минуту до сирены на перерыв, гости одну шайбу отвоевали. Во второй двадцатиминутке Александр Кадейкин и Брэндон Козун забили по голу каждый. На это хоккеисты поднебесной смогли ответить лишь голом в меньшинстве. 4:2 - «Локомотив» обеспечил себе преимущество домашней площадки в первом раунде грядущего плей-офф.

Смогут ли железнодорожники остаться на третьем месте Западной конференции, станет ясно после последнего матча регулярного чемпионата. В субботу они встретятся с хабаровским «Амуром».