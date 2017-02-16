Как защитить права граждан
«Предлагаем фиксировать карту, то есть информировать банк
«Мне кажется очень правильное предложение, сами граждане тоже должны занимать определенную позицию
Как защитить права граждан
«Предлагаем фиксировать карту, то есть информировать банк
«Мне кажется очень правильное предложение, сами граждане тоже должны занимать определенную позицию
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