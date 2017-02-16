Как защитить права граждан и обеспечить полную сохранность компенсаций, пособий и социальных выплат. Эта тема стала главной на встрече судебных приставов, общественных и финансовых организаций, Уполномоченного по правам человека в Ярославской области, а также руководства Центробанка. В частности, только за прошлый год к судебным приставам поступило более 250 обращений. Люди оказывались в ситуации, когда банки, чтобы получить с должников деньги, снимали пособия на детей, алименты и другие социальные выплаты. Решить полностью эту проблему на данный момент сложно, говорят специалисты. Однако, чтобы снизить количество заявлений, было решено активнее работать населением, а также оказывать юридическую помощь нуждающимся.

«Предлагаем фиксировать карту, то есть информировать банк о том, что карта является социальной и заявление письменное подавать, либо сумму, поступающую сюда в каком-то пределе. Тогда банк, получив такую информацию, больше будет чувствовать ответственность. Понимать, что есть защищенные средства и в случае их списания, с него по крайней мере могут быть взысканы убытки»,— заявил Евгений Ефремов — заместитель управляющего отделением по Ярославской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО.

«Мне кажется очень правильное предложение, сами граждане тоже должны занимать определенную позицию и учитывать вот эти вещи. Если работа такая информационная будет проводиться с ними, то мы немного проясним ситуацию»,— ответил Сергей Бабуркин — Уполномоченный по правам человека по Ярославской области.