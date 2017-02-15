По данным областного Департамента инвестиций и промышленности, рост промышленного производства в Ярославском регионе за 2016 год по сравнению с 15-м составил 7%. Этот показатель лучше среднего по России на 6 пунктов. А на одном из Переславских предприятий рост производства за прошедший год составил 24%. Программа импортозамещения стимулировала расширение производств на многих российских предприятиях.

К примеру, на Переславском заводе полимерной пищевой упаковки в прошлом году на новых площадях запущено сразу несколько технологических линий. Благодаря этому удалось увеличить объем выпускаемой продукции и расширить ассортимент.

«Это развитие в сфере упаковки для птицы и мяса. Это высокотехнологичные барьерные лотки. Это упаковка для десертов, пленка для молочной индустрии»,— говорит Андрей Кулагин — директор завода «ПолиЭР».

В 12 стран мира и многие российские города поставляет свою продукцию Переславский завод. Сегодня отечественными мясоперерабатывающими и другими пищевыми комбинатами востребованы так называемые барьерные лотки для автоматических линий. По словам специалистов «ПолиЭРа», к такой упаковке для охлажденных продуктов предъявляются жесткие требования к форме, прочности и герметичности. Поэтому на этом участке работают высококвалифицированные специалисты.

«Это положительный пример в условиях того кризиса, который есть в стране, в условиях, когда идут экономические санкции. Это правильный выбор курса, который позволяет предприятию расширяться. И самое главное — создавать новые рабочие места»,— заявил Альфир Бакиров — Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области.

Важное направление работы на предприятии — социальные программы. Здесь трудится более 500 человек и каждый имеет полис добровольного медицинского страхования. В рабочее время, как в дневные, так и в ночные смены, организована система бесплатного питания в специально оборудованном помещении.

«Все очень вкусно. Раздачу пищи у нас девушка производит. Также у нас стало бесплатное медицинское страхование, где я могу пройти специалистов совершенно бесплатно. Я сама недавно вышла из декрета, были детские пособия, и в декрет я ушла, все, как положено»,— рассказывает Ирина Афанасьева — упаковщица готовой продукции завода.

В этом году на заводе планируют открыть новую столовую. На ее обустройство выделено 5 миллионов рублей. За счет предприятия сотрудники регулярно выезжают в театр, на выставки, на хоккейные матчи.

Владимир Болонкин, Андрей Кабанов