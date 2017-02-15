Мирового рекорда могло и
Мешали ветер
«Мы, когда внутри обледенение произошло, ничего
За двое суток путешественники спали всего час.
У Федора Конюхова множество планов
В Рыбинске Федор Конюхов планирует создать для детей школу путешественников.
Мирового рекорда могло и
Мешали ветер
«Мы, когда внутри обледенение произошло, ничего
За двое суток путешественники спали всего час.
У Федора Конюхова множество планов
В Рыбинске Федор Конюхов планирует создать для детей школу путешественников.
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