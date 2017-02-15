Мирового рекорда могло и не быть. Федор Конюхов вернулся в Рыбинск и рассказал жителям города, с чем пришлось столкнуться за 55 часов полета.

Мешали ветер и снег, которые увеличивали расход газа из баллонов. Путешественники даже планировали завершить полёт досрочно, не дотянув до мирового рекорда. Но неожиданно помог черный цвет купола шара.

«Мы, когда внутри обледенение произошло, ничего не могли сделать, но вышло солнце днем. Солнце черное нагревает, и у нас ручьями потекла вода. И мы сбросили лед»,— говорит путешественник Федор Конюхов.

За двое суток путешественники спали всего час. Пили чай из термоса, а шоколад привезли почти нетронутым.

У Федора Конюхова множество планов на будущее. Сейчас он работает над созданием 5-ти метровой бронзовой статуи Николая Чудотворца и готовится к новым путешествиям. Кругосветному — на парусной яхте рыбинского производства. И в стратосферу — покорять рекордный 21 километр.

В Рыбинске Федор Конюхов планирует создать для детей школу путешественников. Этот город станет и местом старта нового рекорда — вокруг света на планере.