В территориальной администрации Заволжского района прошли публичные слушания. Темой обсуждения стала застройка нового микрорайона в районе Шевелюхи, рядом с мусоросжигающим заводом РЖД и Ярославским зоопарком. По информации экологов, на этом участке расположен сосновый бор, который в случае утверждения проекта, придется вырубить.

Автор — Виктория Воронько