В территориальной администрации Заволжского района прошли публичные слушания. Темой обсуждения стала застройка нового микрорайона
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Среда, 15 Февраль 2017 17:16
Власти Ярославля планируют жилое строительство в районе ШевелюхиАвтор Виктория Воронько
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В территориальной администрации Заволжского района прошли публичные слушания. Темой обсуждения стала застройка нового микрорайона
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