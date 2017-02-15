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Среда, 15 Февраль 2017 17:16

Власти Ярославля планируют жилое строительство в районе Шевелюхи

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В территориальной администрации Заволжского района прошли публичные слушания. Темой обсуждения стала застройка нового микрорайона в районе Шевелюхи, рядом с мусоросжигающим заводом РЖД и Ярославским зоопарком. По информации экологов, на этом участке расположен сосновый бор, который в случае утверждения проекта, придется вырубить.

Автор — Виктория Воронько

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