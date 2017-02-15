Сегодня на Советской площади состоялась демонстрация образцов техники, которая каждый день помогает спасать жизни людей. Бригады скорой помощи представили реанимобили. Пожарные и коммунальныеслужбы — сложные технические комплексы ликвидации аварий. Спасатели, наряду со штатным водолазным оборудованием, показали и самодельные устройства, которые уже подтвердили свою эффективность на практике. Например, лыжи, которые используют при спасении людей из водоемов. Полицейские представили новейшую криминалистическую лабораторию на колесахи мобильный дактилоскопический комплекс «ПАПИЛОН-М».Он позволяет мгновенно устанавливать личность человека, соединившись с удаленным сервером.
Все службы входят в состав единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций области. Спасатели говорят, что в весенний период особое внимание уделяется защите людей на водоемах.
«Сейчас в преддверии паводкового периода основной упор сделан именно на реагированиена происшествияна водных объектах, поэтому, вы видите,в основном здесь представлено водолазное оборудование, средства спасения на воде, плавсредства. Здесь представлены те рабочие образцы техники, те бригады, которые непосредственно выезжают на чрезвычайные ситуации, с той техникой и оборудованием, которое реально есть и существует»,— сказал Артем Белоусов — заместитель начальника ГУ МЧС по Ярославской области.
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