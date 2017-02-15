Сегодня на Советской площади состоялась демонстрация образцов техники, которая каждый день помогает спасать жизни людей. Бригады скорой помощи представили реанимобили. Пожарные и коммунальные службы — сложные технические комплексы ликвидации аварий. Спасатели, наряду со штатным водолазным оборудованием, показали и самодельные устройства, которые уже подтвердили свою эффективность на практике. Например, лыжи, которые используют при спасении людей из водоемов. Полицейские представили новейшую криминалистическую лабораторию на колесах и мобильный дактилоскопический комплекс «ПАПИЛОН-М». Он позволяет мгновенно устанавливать личность человека, соединившись с удаленным сервером.

Все службы входят в состав единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций области. Спасатели говорят, что в весенний период особое внимание уделяется защите людей на водоемах.

«Сейчас в преддверии паводкового периода основной упор сделан именно на реагирование на происшествия на водных объектах, поэтому, вы видите, в основном здесь представлено водолазное оборудование, средства спасения на воде, плавсредства. Здесь представлены те рабочие образцы техники, те бригады, которые непосредственно выезжают на чрезвычайные ситуации, с той техникой и оборудованием, которое реально есть и существует»,— сказал Артем Белоусов — заместитель начальника ГУ МЧС по Ярославской области.