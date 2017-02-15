Актуальные темы

Среда, 15 Февраль 2017 14:50

На Советской площади продемонстрировали технику, которая помогает спасать жизни людей

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

Медиа

Сегодня на Советской площади состоялась демонстрация образцов техники, которая каждый день помогает спасать жизни людей. Бригады скорой помощи представили реанимобили. Пожарные и коммунальные службы — сложные технические комплексы ликвидации аварий. Спасатели, наряду со штатным водолазным оборудованием, показали и самодельные устройства, которые уже подтвердили свою эффективность на практике. Например, лыжи, которые используют при спасении людей из водоемов. Полицейские представили новейшую криминалистическую лабораторию на колесах и мобильный дактилоскопический комплекс «ПАПИЛОН-М». Он позволяет мгновенно устанавливать личность человека, соединившись с удаленным сервером.

Все службы входят в состав единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций области. Спасатели говорят, что в весенний период особое внимание уделяется защите людей на водоемах.

«Сейчас в преддверии паводкового периода основной упор сделан именно на реагирование на происшествия на водных объектах, поэтому, вы видите, в основном здесь представлено водолазное оборудование, средства спасения на воде, плавсредства. Здесь представлены те рабочие образцы техники, те бригады, которые непосредственно выезжают на чрезвычайные ситуации, с той техникой и оборудованием, которое реально есть и существует»,— сказал Артем Белоусов — заместитель начальника ГУ МЧС по Ярославской области.

Автор — Арсений Кондратьев

Прочитано 10 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Безопасность на дорогах
15
0
0
Авария за Волгой
100
0
0
Борьба за жильё.
36
0
0
Я на BMW
76
0
0
Все новости

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

Телефоны
Сбербанк

Голосование открыто!

Проголосуй за понравившуюся участницу

мобильный репортер
Пресс-центр
Есть женщины в русских селеньях

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан