Жители Ленинского района обивают пороги управляющей компании, пытаясь понять, откуда появились баснословные цифры в их платёжках. В некоторых квитанциях за январь суммы за электричество выросли в два, а то и в три раза. Ситуацию «Вестям» разъяснили в управляющей компании.

Как оказалось, в конце года произошло перераспределение полномочий. Если раньше фиксировала показания счетчиков и производила начисления компания «ТНС энерго», теперь этим занимается «Управдом». Однако, как поясняют в «Управдоме Ленинского района», информационные базы о показаниях плательщиков от ресурсоснабжающей организации им были переданы не в полном объеме, поэтому счета за электроэнергию они выставили по среднему показателю или по нормативу. В управляющей компании обещают провести перерасчет, для этого составляют собственную базу показаний.

«ТНС энерго было принято решение о передачи полномочий и информационной базы в конце декабря, соответственно, они завершили закрытие периода где-то в 20-х числах. Соответственно, все те показания, которые были переданы позже, обновлены, они до управляющей компании не дошли, скажем, так, в откорректированном виде. В кратчайшие сроки мы постараемся устранить эту ситуацию, и, действительно, тем клиентам, которые получили завышенные счета, будет произведен перерасчет в ближайшие месяцы»,— пояснила Валерия Станюлис — руководитель пресс-службы «Управдом Ленинского района».

Зоя Рыжкова, Михаил Колобов