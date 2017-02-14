Актуальные темы

Вторник, 14 Февраль 2017 23:17

Жители Ярославля получили огромные счета за свет

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

Медиа

Жители Ленинского района обивают пороги управляющей компании, пытаясь понять, откуда появились баснословные цифры в их платёжках. В некоторых квитанциях за январь суммы за электричество выросли в два, а то и в три раза. Ситуацию «Вестям» разъяснили в управляющей компании.

Как оказалось, в конце года произошло перераспределение полномочий. Если раньше фиксировала показания счетчиков и производила начисления компания «ТНС энерго», теперь этим занимается «Управдом». Однако, как поясняют в «Управдоме Ленинского района», информационные базы о показаниях плательщиков от ресурсоснабжающей организации им были переданы не в полном объеме, поэтому счета за электроэнергию они выставили по среднему показателю или по нормативу. В управляющей компании обещают провести перерасчет, для этого составляют собственную базу показаний.

«ТНС энерго было принято решение о передачи полномочий и информационной базы в конце декабря, соответственно, они завершили закрытие периода где-то в 20-х числах. Соответственно, все те показания, которые были переданы позже, обновлены, они до управляющей компании не дошли, скажем, так, в откорректированном виде. В кратчайшие сроки мы постараемся устранить эту ситуацию, и, действительно, тем клиентам, которые получили завышенные счета, будет произведен перерасчет в ближайшие месяцы»,— пояснила Валерия Станюлис — руководитель пресс-службы «Управдом Ленинского района».

Зоя Рыжкова, Михаил Колобов

Прочитано 367 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Безопасность на дорогах
14
0
0
Авария за Волгой
95
0
0
Борьба за жильё.
36
0
0
Я на BMW
75
0
0
Все новости

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

Телефоны
Сбербанк

Голосование открыто!

Проголосуй за понравившуюся участницу

мобильный репортер
Пресс-центр
Есть женщины в русских селеньях

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан