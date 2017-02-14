Главе региона Дмитрию Миронову представили перспективные направления развития двух ведущих предприятий региона. Разработка программы «10 точек роста» вышла
«Наша политика работы
«Ярославская область тоже готова делать это совместно
А еще власти готовы организовать регулярные пассажирские перевозки
А вот новое производство
Порошок безопасен, экологичен
«Она оснащена самым современным оборудованием, произведенным
Новая линия является первым шагом
Такой формат позволит получать дополнительную господдержку.
«10 точек роста» промышленности определены,