Главе региона Дмитрию Миронову представили перспективные направления развития двух ведущих предприятий региона. Разработка программы «10 точек роста» вышла на финишную прямую. Сегодня свои предложения сформировала экспертная группа «Промышленность». Четкость управления и компактность — главные характеристики новой модели гусеничных экскаваторов. Их серийное производство в регионе начнется уже в этом месяце. А первый образец главе региона показали во время экскурсии по заводу.

«Наша политика работы в Ярославской области в том, чтобы искать, найти, развивать и вместе работать с локальными поставщиками»,— говорит Тамидзу Тосиюки — генеральный директор «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус».

«Ярославская область тоже готова делать это совместно с вами»,— ответил Дмитрий Миронов.

А еще власти готовы организовать регулярные пассажирские перевозки до технопарка «Новоселки», где находится завод. Расписание и маршрут 61-го автобуса изменится 28 февраля.

А вот новое производство в Ярославле уже запущено. Раньше 5 000 тонн краски в год. Теперь — гораздо больше. Завод порошковых красок расширяет производство. Этот материал сейчас один из самых востребованных.

Порошок безопасен, экологичен и долговечен. Его легко хранить и транспортировать. А использовать можно и на металле, и на стекле. Завод входит в тройку крупнейших в России, успешно конкурирует с зарубежными компаниями и продолжает развиваться. Теперь здесь появилась 6-я производственная линия.

«Она оснащена самым современным оборудованием, произведенным в Европе, и это нам позволит полностью удовлетворять потребности наших потребителей на ближайший год. А дальше будет следующая линия, дальнейшее развитие завода»,— говорит Сергей Котов — генеральный директор «НПП Ярославский завод порошковых красок».

Новая линия является первым шагом в развитии лакокрасочного кластера. Его создание — одно из предложений в программу «10 точек роста» от экспертной группы «Промышленность».

Такой формат позволит получать дополнительную господдержку. В числе планируемых, также агропромышленный, транспортный и IT-кластеры. Положение о кластерной политике разработают вместе с Правительством области. Глава региона поставил и другие задачи.

«Импортозамещение — очень важная задача. Многие производства промышленные в Ярославской области эти задачи решают. И производство продукции с высокой добавленной стоимости. Будем работать вместе, коллеги. Решаем одну задачу»,— сказал Дмитрий Миронов — временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области.

«10 точек роста» промышленности определены, но экспертная группа продолжит работу. Задача — вместе с ВУЗами области решить кадровую проблему на предприятиях региона.