«Локомотив» в первом матче после паузы на Еврохоккейтур разгромил Хоккейный клуб «Адмирал». На равных ярославцы и гости из Владивостока играли только в первом периоде, где единственную шайбу забил Александр Полунин. Во второй двадцатиминутке Якуб Накладал и Эмиль Галимов закрепили превосходство. А в заключительном игровом отрезке Локтионов, Апальков и Коледов довели счёт до крупного. Железнодорожники пропустили только один гол. 6:1 — «Локомотив» — на третьем месте Западной конференции.

Уже в четверг на «Арене-2000» состоится исторический поединок. Впервые в гости к ярославцам приедет китайский клуб «Куньлунь Ред Стар».