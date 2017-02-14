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Вторник, 14 Февраль 2017 11:54

«Локомотив» разгромил ХК «Адмирал»

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«Локомотив» в первом матче после паузы на Еврохоккейтур разгромил Хоккейный клуб «Адмирал». На равных ярославцы и гости из Владивостока играли только в первом периоде, где единственную шайбу забил Александр Полунин. Во второй двадцатиминутке Якуб Накладал и Эмиль Галимов закрепили превосходство. А в заключительном игровом отрезке Локтионов, Апальков и Коледов довели счёт до крупного. Железнодорожники пропустили только один гол. 6:1 — «Локомотив» — на третьем месте Западной конференции.

Уже в четверг на «Арене-2000» состоится исторический поединок. Впервые в гости к ярославцам приедет китайский клуб «Куньлунь Ред Стар».

Автор — Захар Акопов

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