Перспективы развития Ярославского зоопарка стали темой встречи областных властей и администрации учреждения. Коллекция животных, в том числе диких, пополняется, а для этого необходимы новые площади. Некоторые питомцы Ярославского зоопарка — жертвы браконьеров и безответственного отношения человека. Ярким примером является история амурского тигра Тамерлана, который был найден на московском пустыре пять лет назад. Полугодовалому тигренку долго не могли найти дом. Откликнулся лишь Ярославль. Здесь для тигра построили просторный вольер и создали все условия, чтобы животное чувствовало себя комфортно. Сейчас Тамерлан доволен жизнью и готов это продемонстрировать всем желающим.

«Зоопарк является крупнейшим не только в России, но и в Европе. И, конечно же, в нем созданы все максимальные условия для размещения и проживания диких животных. Сегодня мы обсудим перспективы зоопарка в плане его развития, расширения, наполнения новыми животными»,— Роман Колесов — заместитель Председателя Правительства Ярославской области.

Еще одна цель встречи — обсудить перспективы создания на базе Ярославского зоопарка центра реабилитации людей с ограниченными возможностями. И здесь область готова оказать всевозможную поддержку. Уже налажен контакт с администрацией Москвы и столичным зоопарком.

«И, конечно, для нас этот объект представляет определенный интерес. Тем более, если планировать в дальнейшем, в том числе создание центра для реабилитации людей с ограниченными возможностями, это здорово и важно. Потому что нигде в стране этого нет»,— Юрий Фирсов — директор Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.