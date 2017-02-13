Альбом довоенных лет с открытками начала 20-го века. Уникальные почтовые карточки начала собирать еще мама ярославны с редким революционным именем – Искра. Искра Перминова хранит эту коллекцию уже более 70-ти лет. Здесь много фотопортретов влюбленных пар. Одетые с иголочки красавицы и красавцы демонстрируют наряды 20-40-х годов. Модными в то время были жанровые сцены — сбор цветов или катание на лодке. Особого внимания заслуживают и текстына оборотах почтовых карточек. Один из них написан в мае1943 года.Как вспоминает сегодня Искра Владимировна, в довоенные годы изображения на открытках казались чем-тоидеально-красивым,не связаннымс реальной жизнью.
«Здесь на открыткахмы видим то, что я не виделав жизни.В своем окружении я этогоне видела.Не было,я хорошо помню детство. Одевались более чем скромно. И вот если появлялось новое платье, это уже было событием», рассказывает Искра Перминова — коллекционер открыток.
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