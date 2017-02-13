Альбом довоенных лет с открытками начала 20-го века. Уникальные почтовые карточки начала собирать еще мама ярославны с редким революционным именем – Искра. Искра Перминова хранит эту коллекцию уже более 70-ти лет. Здесь много фотопортретов влюбленных пар. Одетые с иголочки красавицы и красавцы демонстрируют наряды 20-40-х годов. Модными в то время были жанровые сцены — сбор цветов или катание на лодке. Особого внимания заслуживают и тексты на оборотах почтовых карточек. Один из них написан в мае 1943 года. Как вспоминает сегодня Искра Владимировна, в довоенные годы изображения на открытках казались чем-то идеально-красивым, не связанным с реальной жизнью.

«Здесь на открытках мы видим то, что я не видела в жизни. В своем окружении я этого не видела. Не было, я хорошо помню детство. Одевались более чем скромно. И вот если появлялось новое платье, это уже было событием», рассказывает Искра Перминова — коллекционер открыток.