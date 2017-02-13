12 февраля на федеральной трассе «Москва-Холмогоры» в Даниловском районе произошло ДТП, в котором пострадали три человека. По предварительной информации Областного УМВД, водитель «Девятки», по неизвестным пока причинам, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Даф». Всех, кто был в легковой машине, доставили в больницу.

Ещё в одном ДТП, произошедшем в тот же день в Ярославском районе, чудом обошлось без жертв. По данным МЧС, в поселке Козьмодемьянск на железнодорожном переезде произошло столкновение автомобиля «Тойота» и локомотива. Причины аварии сейчас устанавливают сотрудники полиции.

Автор - Зоя Рыжкова