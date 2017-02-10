В выходные в Ярославе будет по-весеннему тепло. На смену ледяному воздуху Карского моря пришел теплый. Интересно, что родом он из тех же мест. По данным Ярославского гидрометцентра, такая ситуация сложилась из-за того, что в Арктический бассейн попали теплые воздушные массы. Сформировался циклон, который добрался до наси отогрел воздух. В субботу синоптики ожидают от −1 до −6 градусов, что выше среднемноголетних значений на 7–8 градусов. Правда, это ненадолго. Уже на следующей неделе погода войдет в февральскую норму.
«Редко бывает, когда в разгаре зимы теплые массы забрасываются в Арктический бассейн, а в этом году это произошло и сейчас.Над Кольским полуостровом температура +3 у земли.Что касается погоды на следующей неделе, восстановится зимняя погода со снегопадами, временами метелями и умеренными морозами −7,-12 как ночью так и днем»,— рассказала Тамара Кривчикова — синоптик долгосрочных прогнозов погоды Ярославского гидрометцентра.
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