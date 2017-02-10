Освоить виды кирпичной кладки, выполнить отделочные работы, установить сантехнику
Пять интерактивных классов-полигонов, современные материалы
«Сейчас
Пустой бокс превратится
«Раньше было маленькое помещение, сейчас более удобное. Кабинки такие специальные сделаны, где они занимаются. Сначала
И проходят успешно. Среди студентов уже есть несколько призеров Чемпионата рабочих профессий WorldSkills. Будет
«Мастерские
Освоить азы профессии можно
«Хозяин решил отделать свою квартиру, купил материалы и, чтобы правильно применить по технологии все эти материалы,
Стараются