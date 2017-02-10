Освоить виды кирпичной кладки, выполнить отделочные работы, установить сантехнику и теплые полы. Здесь нет теории — только практика. В Ярославском градостроительном колледже открылся многофункциональный центр прикладных квалификаций. Его презентация состоялась на заседании правления «Ярославского совета строителей». В новых интерактивных классах и полигонах побывала и наша съемочная группа.

Пять интерактивных классов-полигонов, современные материалы и новейшее оборудование. Азы профессий студенты постигают под руководством мастера. У 4-го курса конкретные задачи.

«Сейчас выведем — и здесь будет раковина, здесь будет душ, здесь — система отопления. Радиатор будем вешать в углу»,— рассказал Никита Катилов.

Пустой бокс превратится в ванную комнату за 12 часов. В обычной квартире это займет больше времени — говорят ребята. Но ненамного — условия здесь максимально приближены к реальным.

«Раньше было маленькое помещение, сейчас более удобное. Кабинки такие специальные сделаны, где они занимаются. Сначала в теории им объяснялось, как установку делать, теперь проходят на практике»,— говорит Игорь Щеглов — мастер производственного обучения.

И проходят успешно. Среди студентов уже есть несколько призеров Чемпионата рабочих профессий WorldSkills. Будет больше — уверены педагоги.

«Мастерские у нас были — слабое место, поэтому мы решили создать многофункциональный центр прикладных квалификаций, на базе которого можно обучать не только наших студентов, но и производить повышение квалификации, профессиональную подготовку для работников строительных организаций»,— рассказывает Лидия Лисицына — директор Ярославского градостроительного колледжа.

Освоить азы профессии можно за месяц, неделю или даже день. В помощь — краткосрочные курсы и консультирование.

«Хозяин решил отделать свою квартиру, купил материалы и, чтобы правильно применить по технологии все эти материалы, он приходит сюда, мы даем ему консультацию. Если у него появляется желание своими руками попробовать выполнить эту работу, мы предоставляем рабочее место, материалы, инструменты и он пробует»,— говорит Иван Полухин — заместитель директора по производственному обучению Ярославского градостроительного колледжа.