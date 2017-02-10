Глава региона посетил в Ростове недавно построенную поликлинику. Он отметил, что в новом здании созданы комфортные условия и для пациентов, и для персонала.

Глава региона встретился с ростовскими медиками в неформальной обстановке. Ему сообщили, что в поликлинике организована электронная запись на прием к врачу, работают инфоматы и открыта запись через интернет. Разговор шел об открытии офиса врача общей практики в Поречье-Рыбном и о получении новых машин скорой помощи. Однако, посетовали в Ростовской ЦРБ, в больнице по-прежнему не хватает врачей-специалистов и участковых терапевтов.

«Привлекаем окулиста из Борисоглебской больницы, невролога привлекаем из Петровской»,— рассказала Наталья Овечкина — главный врач Ростовской ЦРБ.

«Виктор Геннадьевич, необходимо этот вопрос проработать»,— распорядился Дмитрий Миронов — временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области.

«На следующей неделе проведем большое совещание с ректором именно по распределению молодых специалистов. И будем разговаривать с главой района, чтобы и главы нам оказывали содействие в предоставлении жилья»,— ответил Виктор Костин — первый заместитель председателя правительства Ярославской области.

«Готовы принять 9 специалистов. Мы знаем, что они у нас учатся, и в сентябре мы ждем 9 специалистов. Вы контролируйте. Да, мы контролируем и никуда не отпускаем»,— говорит Наталья Овечкина — главный врач Ростовской ЦРБ.

Дмитрий Миронов посетил Ростовский кремль. Восстановление Успенского собора здесь ведется более 8 лет. За это время выполнена реставрация глав и кровли фасадов. В этом году в соборе продолжится реставрация иконостаса.

«Успенский собор — это первый собор на всей Святой Руси, Украине, Беллоруссии и так далее»,— говорит протоиерей Роман — настоятель Успенского собора, благочинный Ростовского района.

В конюшенном дворе будут проводить отделочные работы. После благоустройства в этом здании планируют создать Музей русской дороги, реставрационные мастерские, площадку для проведения выставок и праздников.

В Ростовском кремле прошла и встреча главы региона с общественностью Ростова. Один из главных наболевших вопросов — реабилитация озера Неро.

«Прошло 30 лет, озеро в страшном состоянии. Я так думаю, еще пара-троечка лет, и оно умрет»,— говорит Ольга Гнатуш — депутат Ростовского городского Совета и районной Думы.

«Разбираемся, насколько эффективно были потрачены деньги, и почему, в ходе этих работ, результата практически не видно. Но эту программу, я вас уверяю, мы будем продолжать с тем, чтобы озеро было восстановлено и продолжало радовать не только жителей района, но и туристов»,— говорит Дмитрий Миронов — временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области.

Торжественным событием визита Дмитрия Миронова стала церемония пуска газа в селе Дмитриановское. Здесь ввели в строй газопровод низкого давления. Теперь возможность подключиться к газу получили около 400 пользователей — около ста домовладений, детский сад, дом культуры, магазин и местное сельхозпредприятие. В этом году планируют продолжить работы по газификации и на других территориях Ростовского района — в частности сел и деревень по соседству с поселком Семибратово.