Глава региона посетил
Глава региона встретился
«Привлекаем окулиста
«Виктор Геннадьевич, необходимо этот вопрос
«На следующей неделе проведем большое совещание
«Готовы принять
Дмитрий Миронов посетил Ростовский кремль. Восстановление Успенского собора здесь ведется более
«Успенский
В конюшенном дворе будут проводить отделочные работы. После благоустройства
В Ростовском кремле прошла
«Прошло
«Разбираемся, насколько эффективно были потрачены деньги,
Торжественным событием визита Дмитрия Миронова стала церемония пуска газа