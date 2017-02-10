Они стали сильнейшими в беге, лыжных и велосипедных гонках. Два золота, одно серебро и бронза — ярославцы успешно выступили на чемпионате и первенстве Европы по зимнему триатлону. Спортсмены разных возрастных категорий из 18 стран старого континента соревновались в Эстонии. В легкоатлетическом манеже победители провели встречу с подрастающим поколением. Чемпионы и тренеры с удовольствием отвечали на вопросы и делились советами, как достичь высокого результата.

«Дети тренируются кто восемь, кто девять лет, кто десять. Это большой труд. Каждодневный из года в год, с увеличением объёма. Совершенствование техники»,— рассказывает Юлия Тараканова — тренер по зимнему триатлону.

Очередную медаль в копилку записала и действующая чемпионка мира Юлия Сурикова. В этот раз у спортсменки бронзовая медаль. Высоких результатов, говорит она, удалось достичь только после рождения дочери.

«Я тренируюсь, потом опять занимаюсь дочерью, потом опять тренируюсь и вот такой вот у меня быт. Вечером я дохожу до кровати, падаю, закрываю глаза, открываю и опять всё по новой. Но как бы получаю удовольствие от жизни и довольно большое»,— делится Юлия Сурикова — чемпионка мира по зимнему триатлону.

Автор - Захар Акопов