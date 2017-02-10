Они стали сильнейшими
«Дети тренируются кто восемь, кто девять лет, кто десять.
Очередную медаль
«Я тренируюсь, потом опять занимаюсь дочерью, потом опять тренируюсь
Автор - Захар Акопов
Они стали сильнейшими
«Дети тренируются кто восемь, кто девять лет, кто десять.
Очередную медаль
«Я тренируюсь, потом опять занимаюсь дочерью, потом опять тренируюсь
Автор - Захар Акопов
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